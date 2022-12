Prete perseguitato per mesi da stalker/ Confessioni di 3 ore, irruzioni in chiesa e..

Rischia di finire a processo per stalking un 62enne parrocchiano che si è invaghito, per poi innamorarsi di un prete di Roma. L’episodio, riportato stamane dal quotidiano Repubblica tramite la sua edizione online, si è verificato di preciso presso la parrocchia in San Giovanni, e riguarda il caso di un fedele che per mesi ha importunato l’uomo di chiesa, arrivando lo stesso a denunciare l’accaduto. Durante la messa il 62enne non distoglieva mai lo sguardo dal prete, e al termine cercava di intrattenere il prelato sempre con delle scusa. Inoltre, le sue confessioni duravano almeno tre ore, e durante le stesse non perdeva occasione per dichiararsi al sacerdote, diventando alla fine aggressivo dopo i giusti rifiuti del Padre.

Dopo quasi due anni di estenuanti richieste alla fine il prete ha deciso di denunciare il 62enne per stalking, e ora lo stesso rischia di andare a processo. Il pm Antonio Verde ha chiuso le indagini, ascoltando anche diversi testimoni che hanno confermato la versione del prete, e i fatti riguardano il periodo 2021-2022, nella chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.

PRETE PERSEGUITATO DA STALKER: MAGISTRATO NON CHIEDE A VERSIONE DEL FEDELE

In totale lo stalker è andato avanti per 18 mesi a partire dal gennaio di un anno, e il parroco, ad un certo punto, ha dovuto dire basta, preoccupato dall’ossessione del fedele e soprattutto temendo per la propria incolumità. «Pretendeva che le confessioni durassero almeno tre ore», scrive il pubblico ministero nel capo di imputazione, e quando il 62enne veniva invitato ad andarsene dalla parrocchia, questi si metteva davanti alla porta per bloccare il passaggio del prete. Ma si parla anche di telefonate, appostamenti e irruzioni in sacrestia.

Il prete ha cercato la via del dialogo con lo stalker, provando a spiegare in tutti i medi al fedele i motivi del suo rifiuto, ma non c’è stato nulla da fare, arrivando fino alla denuncia. Interrogato in Procura l’uomo ha negato le contestazioni mosse nei suoi confronti «Sono un fedele molto devoto», ma il magistrato non sembra intenzionato ad archiviare il caso.











