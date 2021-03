PRETE RUBA SOLDI OFFERTE PER VISITARE SITI PORNO/ Lui, “mi sentivo solo”

Avrebbe rubato i soldi delle offerte alla Chiesa per visitare i siti porno a pagamento: è questa la grave accusa rivolta ad un prete americano, il 56enne Glenn E. Yothers, da 12 anni sacerdote economo della St. Paul Lutheran Church di Latrobe, in Pennsylvania. Ad incastrare il prelato sono state indagini scattate nel 2019 che hanno ricostruito i movimenti compiuti con le donazioni dei fedeli addirittura dal 2015. Padre Yothers, come riportato da Il Giornale, avrebbe speso una cifra pari a 150mila dollari, ovvero quasi 120mila euro, per spenderli su siti porno a pagamento. Una vera e propria ossessione, quella per i portali a luci rosse, come si può evincere dalla mole di denaro investita. Quando gli agenti gli hanno notificato l’indagine e i gravi indizi a suo carico, il prete si è giustificato sostenendo di aver usato i soldi della chiesa per aiutare le persone che erano costrette a mettere in vendita il loro corpo sul portale.

PRETE RUBA SOLDI DELLE OFFERTE PER VISITARE SITI PORNO

L’inchiesta a carico di padre Yothers, come riportato dalla stampa locale, è scattata in seguito alla denuncia presentata dal consiglio direttivo della St. Paul: erano stati i loro membri ad accorgersi di alcuni ammanchi sospetti in bilancio, notando che alcuni pagamenti non risultavano ancora effettuati ed alcuni depositi non erano stati compiuti nei tempi prestabiliti. Tutti i sospetti erano ricaduti subito sul religioso, tesoriere della chiesa di Latrobe, il quale si era difeso sostenendo di aver sempre pagato con il proprio conto e di essersi fatto rimborsare in seguito ogni spesa. I suoi superiori, però, non convinti, hanno coinvolto la polizia che ha aperto un’indagine. Vistosi braccato, padre Yothers, da un giorno all’altro ha smesso di frequentare siti porno, ma era ormai troppo tardi. Agli agenti che gli hanno chiesto ulteriori spiegazioni, il prete ha detto che “si sentiva solo” visto che la moglie lavorava sempre. Anche se nata con l’intento di aiutare delle persone, l’iniziativa del prete darà vita ad un processo per furto: le donazioni dei fedeli non erano certo destinate a questo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA