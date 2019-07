Prete spinto durante messa da donna colta da raptus/ Video caduta diventa virale

Il video di un prete sta facendo il giro del mondo diventando virale sul web. Il protagonista è don Marcelo Rossi, sacerdote di San Paolo. Stava celebrando la messa quando è accaduto qualcosa di incredibile: una donna colta da un raptus si è precipitata alle sue spalle, correndo velocemente, e lo ha spinto dal pulpito facendolo cadere a terra. Il prete era sull’altare della sua chiesa, in Brasile, intento a svolgere la sua funzione quando è stato spinto per motivi che non sono ancora chiari. La giovane è comparsa dal nulla e ha fatto in modo che il prete cadesse. A riprendere la scena le telecamere della Canção Nova, comunità cattolica brasiliana che possiede anche una tv locale e ha poi diffuso il video. Dalla comunità cattolica hanno fatto sapere che il sacerdote sta bene. Nonostante il volo inaspettato, si è rialzato e ha portato a termine la messa senza riportare neppure un’abrasione. Della fedele protagonista di questo gesto folle invece si sa che è stata fermata dalla polizia militare, oltre che il video è diventato virale sul web.

PRETE SPINTO A TERRA DA FEDELE DURANTE MESSA

L’episodio è avvenuto ieri in una chiesa cattolica di San Paolo, dove era in corso una celebrazione a Cachoeira Paulista. Erano le 14.50 circa quando il sacerdote è stato raggiunto sul palco. Tutti i presenti sono rimasti a bocca aperta, increduli per ciò a cui avevano assistito. La donna, fermata dalla polizia militare, è stata poi portata alla stazione di Lorena. Stando a quanto riportato dai media locali, la donna ha 32 anni e si trovava a messa con un gruppo di Rio de Janeiro. Pare che soffra di disturbi psichici. Nessuna conseguenza invece per il sacerdote, che non ha riportato alcuna frattura sebbene la caduta sia stata impressionante, come potete vedere attraverso il video che vi riportiamo di seguito. Intanto è ironia sui social. Trash Italiano ad esempio ha riproposto il video commentando: “Quando un’amica mette like a qualcuno che mi piace”.





