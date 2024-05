Pretty Woman, come finisce e significato del film/ Julia Roberts: “Poteva andare diversamente”

Pretty Woman, come finisce il film con Julia Roberts e Richard Gere

Stasera i telespettatori di Rai1 avranno la possibilità di viaggiare nel tempo e potranno godersi la visione del celebre film Pretty Woman. Come finisce il film con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts? Il finale della pellicola è definito da molti come uno dei più emozionanti e di grande significato, in una delle storie d’amore più apprezzate dal pubblico internazionale e che negli anni è sempre stato oggetti di commenti e pensieri. Come finisce nella versione originale Pretty Woman? Edward sale in macchina assieme all’autista e, anziché andare all’aeroporto dove era diretto, raggiunge l’appartamento di Vivian. Lui le dichiara il suo amore sulla scala antincendio e infine la storia si conclude con uno dei baci più amati e celebri del cinema.

Ma se il finale di Pretty Woman fosse andato in maniera diversa? Julia Roberts ha rivelato che il protagonista, Edward Lewis, avrebbe dovuto mantenere il suo carattere cinico e presuntuoso, e che nella scena finale del film avrebbe abbandonato Vivian nella stessa strada in cui l’aveva incontrata per poi gettarle addosso 3000 dollari (da qui il titolo 3000). Richard Lewis avrebbe dovuto essere un uomo violento e alcolizzato, mentre Vivian Ward una prostituta con problemi di tossicodipendenza, un racconto diverso da quello che invece abbiamo conosciuto e apprezzato negli anni. Sappiamo tutti come finisce Pretty Woman, anche se nella scrittura originale, Pretty Woman non era la commedia romantica che ha spopolato nel mondo, ma un film straziante dal finale molto più crudele, un dramma che per fortuna non è stato ufficialmente messo nero su bianco e che ha regalato al pubblico il grande significato della forza dell’amore in tutte le sue sfaccettature.

Dal successo mondiale di un film dal grande significato come Pretty Woman e il suo finale strappalacrime al più recente Ticket to paradise, Julia Roberts è una delle regine del cinema internazionale e negli anni l’abbiamo vista avvicendarsi in ruoli diversi ed emozionanti, spaziando su più fronti. Ma come sono cambiati oggi i tempi e soprattutto che impatto potrebbero avere le pellicole del passato, come per esempio il capolavoro Pretty Woman con il suo significato?

Nel corso di una intervista concessa al magazine Vanity Fair, Julia Roberts ha commentato così la questione: “Ci sono così tanti film che, rivisti adesso, ci porterebbero a farci delle domande, a interrogarci sul clima dei tempi in cui venivano realizzati. Anche se oggi guardassimo alcuni programmi televisivi di quando ero giovane, ci stupiremmo di quanto alcune cose potessero farci ridere. Ma questo è il motivo per cui continuiamo a raccontare storie diverse. I tempi cambiano” le parole dell’attrice.

