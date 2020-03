Pretty Woman, Rai 1/ Trama e trailer del film con Julia Roberts (4 marzo)

Pretty Woman in prima serata su Rai 1 oggi, mercoledì 4 marzo 2020: al posto della sfida di Coppa Italia Juventus-Milan, alle ore 21.25 verrà mandato in onda il celebre film diretto da Garry Marshall ed interpretato da Richard Gere e Julia Roberts. Girata nel 1990, la pellicola prodotta da Arnon Milchan, Steven Reuther e Gary W. Goldstein è uno dei più grandi successi del mondo “romantico” e, oltre al buon feedback della critica cinematografica, è stato premiato anche al botteghino: l’incasso complessivo supera i 460 milioni di dollari. Marshall ha avuto al suo fianco Charles Minsky alla fotografia e Raja Gosnell al montaggio, mentre il commento sonoro è stato curato da James Newton Howard (Batman Begins e Il cavaliere oscuro). Oltre ai due protagonisti, il cast comprende Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Hector Elizondo, Amy Yasbeck, Elinor Donahue e Judith Baldwin.

PRETTY WOMAN SU RAI 1, LA TRAMA DEL FILM

Qui di seguito vi proponiamo la trama di Pretty Woman, film in onda questa sera su Rai 1: Edward Lewis (Richard Gere) è un miliardario che punta sulle compagnie con difficoltà economiche per poi rivenderle in piccole parti, affinchè il ricavo della vendita delle singole parti sia maggiore della spesa per l’intera compagnia. Mentre chiede informazioni sulla Hollywood Boulevard, incontra la prostituta Vivian Ward (Julia Roberts), che si dimostra disponibile per aiutarlo in cambio di una somma di denaro. I due passano la notte insieme e il ricco americano chiede alla giovane di restare con lui per l’intera settimana, offrendo un prezzo da capogiro. Lei accetta ed Edward si impegna anche a comprarle qualche vestito da indossare durante una cena di affare. L’uomo le insegnerà quindi a vestirsi, come comportarsi e alla fine raggiungerà il suo obiettivo, visto che la cena sarà un successo. E, ovviamente, sarà l’amore a trionfare…

