È stato presentato oggi il report sul 2024 della COVIP sulla previdenza complementare: il commento del presidente Mario Pepe

Si è tenuta nella giornata di oggi la presentazione del report annuale relativo al 2024 stilato della COVIP – ovvero la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – che ha preso in esame l’andamento annuale della previdenza complementare appannaggio delle casse di previdenza italiane, presentato e commentato dal presidente Mario Pepe che ha anche ragionato sulle prospettive future per lo sviluppo di un istituto che sembra attirare sempre maggiore attenzione da parte dei lavoratori italiani.

Riforma pensioni 2025/ I 1.100 euro per la previdenza dei nuovi nati (ultime notizie 23 giugno)

Partendo proprio dai dati che dimostrano come la previdenza complementare sia sempre più centrale nel sistema lavoro del Bel Paese, secondo i dati raccolti e analizzati dalla COVIP lo scorso anno gli iscritti alle casse previdenziali sono aumentati di circa il 4% rispetto al 2023 raggiungendo (quasi) i 10 milioni di iscritti, pari al 38,8% dell’intera forza lavoro italiana: la crescita maggiore (7% per 2mln di iscritti) si registra nei fondi aperti, seguiti dai fondi negoziali (+5,5% per 4,1mln) e infine dei cosiddetti PIP (+2,5% per 3,7mln).

Riforma pensioni 2025/ La richiesta sulla quattordicesima (ultime notizie 22 giugno)

In tal senso, comunque, la COVIP registra ancora un profondo gener gap tra gli iscritti con gli uomini che attualmente risultano essere più del 60% del totale, così come sembra esserci anche una maggiore rappresentanza di iscritti in età intermedia o – addirittura – prossimi al pensionamento e i giovani (pur in crescita dell’8,4% rispetto al 2023) che sono appena il 29,9 per cento del totale; mentre anche a livello geografico le regioni meridionali arrancano a fronte di un 57,7% di iscritti che risiedono e lavorano al Nord.

Report 2024 COVIP: cresce la propensione alla previdenza complementare, ma restano ancora troppi gap tra la popolazione

Nel capitolo del report della COVIP dedicato ai fondi emerge a grandissima voce un aumento del 7% dei contributi incassati dalla previdenza complementare che ammontavano in totale a 20,5 miliardi di euro e una crescita maggiore (+9%) soprattutto nei fondi negoziali, così come sono aumentati anche di 1,3 miliardi (fino a 17 miliardi totali) i contributi incassati dai lavoratori dipendenti con più di 8,6 miliardi imputabili alle quote del TFR.

Pensione di vecchiaia/ Denuncia Uil: flop sul pensionamento: cosa non va?

Attualmente – sempre secondo la COVIP – le casse gestiscono circa 243,4 miliardi di euro con un aumento di 8,5 punti percentuali rispetto al 2023: un dato che rappresenta attualmente l’11,1% del PIL italiano e al contempo anche il 4% delle attività finanziarie delle famiglie del Bel Paese; mentre è interessante notare che la contribuzione media degli aderenti alla previdenza complementare attualmente sfiora i 3mila euro (precisamente 2mila 890) con i lavoratori dipendenti – forti del TFR – che superano gli autonomi poco meno di 300 euro.

Anche in questo capitolo dedicato ai fondi e ai contributi versati tornano i già citati gap generazionali, sessuali e geografici: gli uomini, infatti, secondo la COVIP in media versano quasi 500 euro in più delle donne (3.080 vs 2.590) con un divario che aumenta all’avanzare dell’età degli iscritti; mentre al contempo sono ancora le regioni del Nord e del Centro a vantare la contribuzione media maggiore, con circa 3mila 600 euro che sono in alcuni casi il doppio rispetto al dato di molte regioni del Sud Italia.

Rendimento e allocazione delle risorse della previdenza complementare: il report sul 2024 della COVIP

Il terzo capitolo del lungo report della COVIP, invece, è dedicato all’allocazione dei fondi e al rendimento della previdenza complementare: lo scorso anno, infatti, il maggior numero di allocazioni (più del 50% del totale) è stato destinato alle obbligazioni governative con i titoli sul debito che sono quelli maggiormente presenti (14,2% di questo totale), con una circa di poco superiore ai 40 miliardi investita per la crescita del sistema Italia; mentre significativa è stata la crescita degli investimenti nei cosiddetti “strumenti non quotati” e nei fondi alternativi.

In tal senso secondo la COVIP indipendentemente dall’investimento scelto dalla cassa o dal contribuente, si registra un generale rendimento positivo con i PIP che arrivano al 12,9% e i fondi negoziali e aperti che sfiorano il 10,4 per cento: in ottica decennale la previdenza complementare rende quasi il doppio del TFR (4,7% vs 2,4%), ma resta ancora piuttosto basso il numero di iscritti (11,2% del totale) che sceglie le soluzioni azionarie.

Mario Pepe (Presidente COVIP): “Ecco gli interventi utili per il futuro della previdenza complementare”

Come accennavamo in apertura, all’evento odierno il presidente della COVIP Mario Pepe ha anche ragionato sul futuro della previdenza complementare per stimolare una serie di possibili interventi che possano spingere un sempre maggior numero di lavoratori a sceglierla: in tal senso a suo avviso sarebbe fondamentale “un’ampia ed efficace campagna di informazione, che accresca l’interesse al tema” soprattutto tra le donne, i giovani e i residenti nel Sud Italia.

Similmente, secondo il presidente della COVIP di potrebbe anche ragionare anche su meccanismi di partecipazione “automatica, come il silenzio-assenso” e dei meccanismi di “ripensamento” per i lavoratori che vogliono uscire dal sistema della previdenza complementare: utili in quest’ottica potrebbero essere le “prassi internazionali” già consolidate che sfruttano il meccanismo del “modello life-cycle” per ottimizzare gli investimenti a seconda dell’età dell’iscritto alla cassa.

Secondo Pepe, poi, potrebbe essere necessario un intervento sulle modalità di “erogazione delle prestazioni” che permettano – oltre all’attuale “rendita vitalizia” – un “pay-out” anticipato e parziale, oppure “prelievi programmati” in determinate fasi della vita; mentre utili potrebbero essere anche degli “interventi di natura fiscale“, una sorta di “contribuzione di ingresso” accompagnata a un “bonus” per gli iscritti minorenni – eventualmente riscattabile per “finanziare percorsi di studio” – e un altro bonus che scatterebbe alla nascita di un eventuale figlio dell’iscritto.

Dal conto suo, Pepe ha anche ricordato che sarebbe importante lavorare sulla “struttura” della COVIP che si trova ad affrontare le sempre maggiori sfide – e cita per esempio “la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità [e] l’innovazione finanziaria” – del presente perché pur a fronte di un aumento delle “competenze della COVIP“, restano ancora scarne “le risorse economiche e umane” a disposizione; mentre a suo avviso potrebbe essere necessario istituire anche un “Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie” che renda la Commissione un tassello fondamentale del “welfare integrato“.