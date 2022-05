Previsioni meteo 1 maggio/ Italia divisa in due: venti freschi al Nord, ma al Sud…

Previsioni meteo 1 maggio 2022: che tempo troveremo?

Gite fuori porta, giornate all’insegna del relax al mare, in montagna o in città d’arte, passeggiate all’aria aperta… Il 1 maggio è una di quelle giornate – insieme a Pasquetta e 25 aprile – in cui ci si rilassa passando qualche ora di divertimento in compagnia della propria famiglia, di amici e di parenti. Tanti italiani scelgono ogni anno di passare il 1 maggio in casa, magari in compagnia, facendo una grigliata o organizzando un pranzo all’aperto. Molti altri, però, preferiscono optare per una gita fuori porta, sfruttando le belle giornate. Ecco allora che la prima domanda da porsi è sempre la stessa: cosa dicono le previsioni meteo per il 1 maggio? Troveremo sole o pioggia nei luoghi dove andremo?

Prima di organizzare una qualsiasi giornata fuori casa, è essenziale chiedersi come sarà il tempo nel luogo in cui andremo. Le previsioni meteo per oggi, 1 maggio, cosa ci dicono? Dobbiamo portare con noi l’ombrello o optare per un abbigliamento più pesante, oppure possiamo goderci il sole primaverile con un outfit più leggero? Scopriamo insieme che tempo farà in questa giornata.

Previsioni meteo 1 maggio 2022: da Nord a Sud…

Cosa dicono le previsioni meteo per oggi 1 maggio? In questa giornata, dopo una settimana con tempo bello un po’ in tutta Italia, il cielo tornerà a fare un po’ di capricci. L’Italia sarà sostanzialmente divisa in due, come succede spesso in Primavera. Dal Nord Europa arriverà un blocco d’aria fredda che già da sabato 30 ha determinato l’aumento dell’instabilità atmosferica in tutto il nord-ovest, fino alla Toscana. Il tutto porterà ad un abbassamento delle temperature e ad un cielo più ventoso.

Il quadro meteorologico al Nord e al Centro parla di clima mite ma a volte nuvoloso. Dunque in questa giornata il sole potrebbe essere un po’ coperto, ma niente paura: qualche nuvola non rovinerà di certo la giornata. L’instabilità sulle regioni del Nord e del Centro non porterà a pioggia nella maggior parte dei luoghi. Temporali ci saranno sui distretti alpini, prealpini e sulle zone interne delle regioni centrali. Al Sud ci sarà invece un clima piuttosto soleggiato, mentre in Sicilia un vortice ciclonico porterà alla presenza di nubi.











