Previsioni meteo a Pasquetta 2022/ Giornata ventosa e fredda, ma…

Come ogni anno, la più grande preoccupazione alla vigilia di Pasqua e Pasquetta è rappresentata dal meteo. Cosa dicono le previsioni per la giornata del 18 aprile, lunedì dell’angelo, giorno in cui tradizionalmente si approfitta per fare una passeggiata fuori o una gita fuori porta in compagnia di amici e parenti? Vediamo cosa prospettano le previsioni meteo per Pasquetta nella quale è usanza uscire e passare qualche ora di relax fuori casa.

Nelle prossime settimane, il tempo sarà variabile. Ci sarà un’estrema dinamicità perché si passerà dal caldo “anomalo” che dà segnali di estate a blitz temporaleschi dovuti al freddo in discesa dal Nord Europa. Inoltre sarà comune assistere a cambiamenti dal sole alla grandine e così via. Nonostante negli ultimi anni ci sia stato un riscaldamento comune che ci ha portati ad un’uscita dall’inverno precoce, quest’anno tornerà il vero volto della primavera in tutte le sue sfaccettature. Ma come sarà il tempo a Pasquetta 2022?

Previsioni meteo Pasquetta 2022: cosa aspettarci dalle previsioni

Se fino a Venerdì Santo abbiamo avuto una situazione generale di caldo, con temperature fino a 22/24°C soprattutto su religioni del centro-nord come Toscana ed Emilia Romagna e in Sicilia, la situazione potrebbe leggermente cambiare proprio a partire da oggi, come ci ricordano le previsioni meteo del giorno di Pasquetta 2022. Il bel tempo dovrebbe persistere: dunque no a piogge e neppure a grandine, eppure potrebbe esserci un cambiamento nelle temperature. Le gite fuori porta sono salve perché appunto non dovrebbe piovere.

Inoltre, in buona parte dell’Italia, le temperature potrebbero essere in leggero aumento e dunque oltrepassare anche le medie stagionali, specie al nord e al centro. Infatti. La situazione sembrerebbe essere leggermente diversa sul versante Adriatico: lì arriverà l’aria più fredda ed instabile dovuta ad un vortice ciclonico con centro motore sui Balcani. Nel pomeriggio potrebbero inoltre arrivare anche leggeri temporali. Al sud possibile tempo ventoso e anche abbastanza freddo.

