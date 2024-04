Previsioni meteo a Pasquetta 2024/ Pioggia diffusa nel Centro-Nord, mentre al Sud caldo estivo

Prosegue (e purtroppo si avvia sempre più verso la sua conclusione) il weekend pasquale, che si appresta oggi ad inaugurare l’attesa Pasquetta 2024, giornata di grigliate, passeggiate e picnic, ma ovviamente solo nel caso il meteo lo permetta. L’Italia negli ultimi giorni è stata interessata da fenomeni meteorologici differenti e contrapposti tra Nord e Sud, che se da un lato hanno riportato anche la neve in bassa quota, dall’altro fanno pensare che ormai sia già giunta l’estate.

Nello specifico, infatti, nella giornata di Pasqua il meteo ha visto contrapporsi rovesci temporaleschi, nevicate e poche lievi grandinate in tutta l’area del Centro-Nord, mentre le Regioni Meridionali hanno raggiunto picchi di temperatura anche attorno ai 30 gradi, con una tendenza che si ripeterà anche a Pasquetta. Le regioni meridionali continueranno a veder transitare per tutta la giornata di oggi il ciclone atlantico che da giorni porta nuvole e rovesci; mentre a Sud sarà protagonista del meteo di Pasquetta un anticiclone africano che dal Sahara ha portato nel Bel Paese delle masse d’aria sub tropicali.

Come sarà il meteo di Pasquetta 2024: le previsioni da Nord a Sud

Confermate, dunque, anche per Pasquetta le tendenze registrate dal meteo a partire da giovedì, quando i cieli a Sud si sono schiariti, peggiorando ulteriormente nel Nord che già dallo scorso fine settimana ha visto perturbazioni e rovesci diffusi. Tuttavia, oggi è prevista anche un lieve distensione del ciclone atlantico, che dovrebbe spostarsi progressivamente verso Est, lasciando la penisola e raggiungendo, poi, l’entroterra europeo.

Non mancheranno, dunque, le (tradizionali) piogge nel Nord della penisola, con un meteo che a Pasquetta sarà piuttosto instabile, ma senza fenomeni particolarmente intensi, almeno stando alle previsioni. Differentemente, nel Sud della penisola e in parte del Centro si assisterà ad un clima ben più mite e caldo, senza perturbazioni e con temperature che, se non li supereranno, quanto meno raggiungeranno i 30 gradi. Pasquetta, insomma, divisa, tra grigliate al coperto o sostituite con preparazioni classiche nel Nord dell’Italia, mentre il Sud inizierà a fare i primi bagni al mare all’alba di un aprile che sa già un po’ di estate.

