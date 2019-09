Previsioni meteo/ A Roma piogge e temporali, possibili acquazzoni nell’alto Lazio

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo odierne, soffermandoci in particolare sul clima che ci sarà nelle prossime ore nella capitale, Roma. Come vi abbiamo già spiegato da giorni, sull’Italia è giunta aria molto fresca proveniente dal nord Europa, che ha di fatto spazzato via il caldo e l’afa degli scorsi giorni, la ben nota estate settembrina. I primi effetti si sono sentiti già da ieri al nord-est, con maltempo diffuso un po’ ovunque, che è andato poi ad intaccare tutte le altre regioni del settentrione portando piogge e vento, ma soprattutto, un brusco calo delle temperature. Se infatti fino a poche ore fa la colonnina di mercurio sfiorava i 30 gradi, oggi, in molte zone del nord, fatica a superare i 20. Maltempo che nella giornata odierna, giovedì 19 settembre, raggiungerà anche il centro della nostra penisola, toccando appunto anche Roma, con temperature in diminuzione anche se superiori ai valori appena indicati: le minime dovrebbero infatti assestarsi sui 20 gradi, mentre le massime dovrebbe arrivare a toccare quota 26/27.

PREVISIONI METEO ROMA: GIORNATA INSTABILE

In generale sul Lazio potrebbero verificarsi rovesci, soprattutto nel pomeriggio odierno, ed in particolare nelle zone tirreniche, ma anche sul medio-basso Lazio interno, con possibilità di temporali. Nell’alto Lazio, invece, possibili acquazzoni fra la fine della mattinata e l’inizio del pomeriggio. In serata la situazione dovrebbe comunque migliorare, con il maltempo che lascerà via-via spazio ad un cielo più sereno. Per quanto riguarda le principali città del Lazio oltre a Roma, a Viterbo possibili piogge fin dal mattino, in intensificazione poi nel pomeriggio, con una temperature massima di 25 gradi e una minima di 16. Venti deboli e provenienti dal nord-est. A Latina situazione pressoché identica, con piogge e rovesci a mattino e pomeriggio, ma con temperature leggermente più alte, comprese fra i 19 e i 27 gradi. Venti assenti o deboli.

