Previsioni meteo al TGR, gaffe del meteorologo/ “Alexa è impazzita, parlava inglese…”

TGR Molise, la gaffe del meteorologo

Gaffe al TGR del Molise, quando durante le previsioni meteo, è accaduto un imprevisto. Una volta passata la linea al meteoreologo, meteo reporter Rai, questo non si è accorto di essere in onda e ha continuato a parlare delle proprie cose. Nel video che ha fatto ora il giro dei social, si sente il metereologo dire: “Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l’ho letto solo domenica da mercoledì. Diceva ‘Alexa è impazzita, mi mette musica in inglese..'”.

Il conduttore del TGR ha ripreso la linea, cercando di salvare la situazione. “Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Proseguiamo adesso con i giornali…”, e ha continuato con la rassegna stampa. Il meteorologo è Luca Ciceroni del meteo Rai: non essendosi accorto di essere in onda, stava parlando con qualcuno, probabilmente dietro le quinte, di un messaggio ricevuto.

Imbarazzo in studio: Luca Ciceroni…

Dopo aver ripreso la linea, in seguito alla gaffe di Luca Ciceroni, il conduttore del TGR Molise Filippo Bernardi si è reso a sua volta protagonista di un errore simpatico. Tentando di recuperare il collegamento, ha deciso di continuare a leggere le principali pagine di giornale ma probabilmente in preda all’emozione ha sbagliato a leggere un titolo. Invece di Pippi Calzelunghe, ha letto: “Pippa Calzelunghe“.

Poco dopo, il conduttore del telegiornale ha recuperato il collegamento con il meteorologo, al quale ha passato la linea: “Luca, le previsioni”. Quest’ultimo ha risposto: “Buongiorno, vediamo insieme le previsioni…”, senza essersi accorto della gaffe precedente.

