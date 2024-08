Farà ancora un gran caldo sull’Italia in questo weekend secondo le ultime previsioni meteo. Il fine settimana in arrivo dovrebbe essere il più rovente dell’estate 2024 secondo quanto sostengono gli esperti ed è probabile che il caldo proseguirà almeno fino alla metà del mese, a ferragosto, quando potrebbe arrivare una possibile svolta.

Come sempre il caldo, così come segnalato dalle previsioni meteo, è tutta colpa dell’anticiclone africano che non intende spostarsi dal Mediterraneo e che oggi causerà temperature roventi in otto città bollinate di rosso, leggasi Roma, Palermo, Brescia, poi Campobasso, Latina, Frosinone, Rieti e Perugia. Farà quindi caldo soprattutto al centro ma anche altre zone dell’Italia non saranno risparmiate, tenendo conto che il ministero della salute ha segnalato con il bollino arancione le città di Genova, Firenze e Napoli, con l’aggiunta di Bolzano, Genova, Verona e Viterbo.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: FRESCO SOLO DAL 15 AGOSTO

Come detto sopra, le previsioni meteo non promettono nulla di buono per i prossimi giorni, visto che il caldo dovrebbe perdurare almeno per un’altra settimana, per poi iniziare lentamente ad attenuarsi, tenendo anche conto che all’inizio dell’autunno meteorologico, l’1 settembre, mancano poco più di 20 giorni. Chi può deve evitare di uscire durante le ore più calde del giorno, indicativamente dalle ore 11:00 fino alle 17:00, e un consiglio potrebbe essere quello di trovare un po’ di refrigerio in un centro commerciale qualora la vostra casa fosse di quelle roventi.

Attenzione però all’aria condizionata e agli sbalzi di temperatura, e ricordatevi di bere tanta acqua. Ma vediamo le previsioni meteo e la situazione caldo per la giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, con l’anticiclone Caronte che permetterà una giornata serena o poco nuvolosa da nord a sud, con qualche possibile acquazzone in serata ma solo sui rilievi alpini e le Dolomiti.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: LE TEMPERATURE PREVISTE

Le città più calde saranno Milano e Torino dove si toccheranno rispettivamente i 33 e i 32 gradi. Situazione molto simile ma con caldo ancora più intenso per le regioni del centro, dove le temperature dovrebbero toccare i 37 gradi a Firenze e Perugia e con la possibilità di temporali sui rilievi. Infine le previsioni meteo per il sud e la Sicilia dove invece le colonnine di mercurio toccheranno al massimo di 33 gradi, soprattutto a Palermo e a Napoli.

E le previsioni meteo per domani, sabato 10 agosto 2024, non promettono nulla di buono visto le città da bollino rosso saranno 9, le stesse di oggi con l’aggiunta di Firenze, mentre saliranno a 11 le città da bollino arancione. Si boccheggerà in molte città italiane, a cominciare da Firenze, dove si toccheranno i 38 gradi, quindi 36 a Roma, Napoli e Bologna, ma anche 35 a Perugia e 34 a Milano, con picchi di umidità altissimi anche di notte.