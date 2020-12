PREVISIONI METEO, ALLERTA GIALLA IN 11 REGIONI/ Neve a bassa quota, pioggia e vento

Le previsioni meteo sono chiare: l’ondata di maltempo che ha attanagliato il Nord si sposterà nelle prossime ore anche nelle zone del resto d’Italia che fino a questo momento erano state risparmiate. Si spiega così la decisione da parte della Protezione Civile di emettere un bollettino di allerta gialla in 11 regioni. Si tratta di Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Cosa dobbiamo aspettarci in queste zone? In generale il maltempo si tradurrà in nevicate fino a quote basse al Centro, temporali sui versanti tirrenici al Sud e venti forti sulla Sardegna. Santo Stefano vedrà un’Italia a corrente alternata dal punto di vista meteorologico: mentre al Settentrione la situazione andrà via via migliorando, al contrario al Centro-Sud col passare delle ore la perturbazione si presenterà in tutta la sua forza.

PREVISIONI METEO, ALLERTA GIALLA IN 11 REGIONI

Da monitorare attentamente la situazione sull’appennino Tosco-Emiliano, dove la neve cadrà anche a quote molto basse. Da sabato sera fiocchi si attendono sopra i 400-600 metri su Abruzzo e Umbria, mentre per la Sardegna la soglia sarà compresa tra i 600-800 metri. Le previsioni meteo parlano anche di piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui versanti tirrenici. Sulla Sardegna si attendono poi venti di burrasca, con mareggiate lungo le coste, oltre a piogge e rovesci sparsi che riguarderanno da vicino anche le zone interne della Toscana, l’Umbria, le Marche e a scendere l’Abruzzo e tutto il Mezzogiorno con qualche temporale. Da segnalare come sull’Appennino centrale la neve potrà cadere anche a quote basse (300-400m). Da parte del portale specializzato de ilmeteo.it, l’invito a prestare attenzione ai forti venti settentrionali che si abbatteranno soprattutto sul medio Adriatico e su gran parte del comparto Tirrenico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA