Previsioni meteo: aria artica in arrivo?/ Temperature giù di 15° e neve a bassa quota

Le previsioni meteo per i prossimi giorni, confermano un inverno 2020 decisamente pazzo. Stando alle ultime proiezioni, il clima sulla nostra penisola potrebbe passare nel giro di poche ore da mite e quasi primaverile, a gelido. A ipotizzare questo repentino cambiamento sono i colleghi de IlMeteo.it, secondo cui l’Italia vivrà una fase decisamente “asimmetrica” in questi primi giorni di febbraio. Ma andiamo con ordine, partendo da quello che accadrà fra lunedì 3 e martedì 4. Ancora una volta la farà da padrone l’alta pressione, con una massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa, e che farà sentire i suoi effetti in particolare sulle regioni del Sud e del Centro. Si potranno così toccare i valori di 20 gradi centigradi, praticamente primavera, mentre al Nord la colonnina di mercurio dovrebbe assestarsi sui 15 gradi, per un clima quindi ancora decisamente mite. Ma fra martedì 4 e mercoledì 5 questo idillio potrebbe decisamente terminare e in maniera molto brusca.

PREVISIONI METEO: ARIA ARTICA IN ARRIVO? LE REGIONI ADRIATICHE A RISCHIO

E’ infatti in arrivo un fronte di aria gelida proveniente dal Polo Nord, che andrà ad investire il nostro paese ed in particolare le regioni adriatiche, facendo calare le temperature anche di 10/15 gradi in poche ore. Un freddo pungente reso ancora più fastidioso dall’arrivo di venti di Tramontana, Bora e Maestrale, che ovviamente intensificheranno ancora di più l’effetto gelo. Come detto sopra, il peggioramento riguarderà soprattutto le regioni adriatiche, quindi Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo in particolare, con un freddo che potrebbe portare la neve fino a quote basse, fra il livello del mare e i 300 metri. Questa ondata di aria ghiacciate potrebbe interessare anche la Basilicata, la Calabria e la Sicilia fino a quote collinari. L’ondata di freddo dovrebbe durare un paio di giorni, poi, da venerdì, dovrebbe fare nuovamente capolino l’alta pressione.

