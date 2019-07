Previsioni meteo, bollettino allerta caldo/ Allarme Firenze: Italia weekend bollente

Il caldo è tornato, o forse non se n’è mai andato davvero: dopo qualche giorno di temporali e in attesa che dalla prossima settimana soprattutto sul centro-Nord appaiano di nuovo temporali e temperature in leggero ribasso, nell’imminente weekend l’Italia tornano le previsioni meteo all’insegna della morsa del caldo torrido. Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha proposto il suo bollettino per le ondate di calore da oggi 5 luglio fino a domenica 7 luglio: ebbene, resta il Centro l’area dove si concentrerà la morsa più forte dell’estate in questi giorni con allerta da bollino rosso che toccherà le città di Perugia, Firenze e Campobasso nelle prossime ore. Entrando nello specifico del bollettino sul caldo, per la giornata di oggi a temere sono proprio le aree di Toscana, Molise e Umbria con temperature e condizioni di disagio nelle ore più calde della giornata nelle tre città sopraddette. Nella giornata di domani, il bollino rosso resta a Campobasso, Firenze e Perugia ma crescono le aree di medio pericolo per le ondate di calore: in particolare, Frosinone, Pescara e Rieti saranno interessate dal bollino arancione («temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili»).

BOLLETTINO CALDO: LE PREVISIONI METEO DEL WEEKEND

Nella giornata di domenica il caldo si attenuerà al Nord e al sud, mentre rimarrà comunque marcato al Centro con le città sotto stretta osservazione del Ministero della Salute che restano Firenze, Perugia, Campobasso con l’aggiunta di Bologna, Cagliari, Frosinone, Palermo, Pescara e Rieti che avranno tutte bollino arancione per il rischio di ondate di calore. Secondo le previsioni meteo de Il Meteo.it, il weekend che si avvicina sarà comunque l’ideale per le gite e ferie fuoripista, specie nei luoghi marittimi: caldo tropicale, no perturbazioni e mari localmente poco mossi. Le ondate di temperatura rimarranno tra i 35 e i 40 gradi di punta in Toscana e Umbria ma da domenica sera una nuova perturbazione proveniente dalla Francia scavalcherà le Alpi e porterà temporali sul centro Nord e sull’Alto Adriatico. Per quanto riguarda però la giornata di domani, sarà un sabato all’insegna del anticiclone africano imperterrito: «il caldo diventerà ancora più intenso con le temperature in ulteriore aumento su valori ben al di sopra della norma anche al sud. In molte città si toccheranno picchi intorno ai 36-38 gradi», riportano le previsioni meteo stilate su Fanpage.

