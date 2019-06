PREVISIONI METEO, CALDO AFRICANO SULL’ITALIA/ Roma e Milano: temperature nel weekend

E’ un finale di giugno torrido quello a cui stiamo assistendo, con l’ondata di caldo africano che sta mettendo a durissima prova gli italiani. Temperature stabilmente al di sopra dei 40 gradi in moltissime città, comprese Roma e Milano, ma soprattutto l’impressione che l’afa e il caldo non vogliano proprio saperne di accordare una tregua. Ma cosa dicono a questo proposito le previsioni meteo dei prossimi giorni? Stando alle ultime notizie diramate da 3bmeteo “la depressione atlantica che ha fornito la spinta dinamica per far arrivare la fiammata di aria bollente dal Sahara fin sull’Europa centrale e l’Italia si sta muovendo verso l’Inghilterra. Questo movimento comporterà uno stiramento dell’anticiclone verso est e un contemporaneo rientro della massa rovente verso ovest con l’arrivo sull’Italia di una ventilazione orientale. Attenzione però perché se i venti da est sono sinonimo di fresco o freddo in inverno, nel periodo estivo sono venti caldi e forieri di umidità. Quindi temperature in contenuto calo si, ma caldo ancora a tratti intenso soprattutto perché affiancato da un aumento dell’umidità dell’aria. L’unico scampo per la calura opprimente e afosa delle grandi città sarà il mare o chiaramente la medio-alta montagna”.

PREVISIONI METEO, CALDO AFRICANO SULL’ITALIA

Insomma le previsioni meteo per il weekend si traducono di fatto in un invito ad andare al mare – per chi ne ha la possibilità – e a sfuggire da una calura cittadina che (sebbene su livelli meno elevati) è destinata a continuare. Dal punto di vista delle temperature le colonnine di mercurio dovrebbero comunque fare registrare un lieve calo rispetto a questi ultimi giorni, soprattutto al Centro Nord. Questo abbassamento non coinvolgerà il Sud Italia, dove le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Le massime arriveranno fino a 34-36°C in Val padana e nelle zone interne delle regioni centrali. In Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e sul medio Adriatico bisognerà fare i conti con un alto tasso di umidità, mentre di caldo secco si parlerà sul litorale tirrenico toscano e laziale. Punte di 32-34° verranno registrate al Sud e sulle Isole. A Milano nel weekend dovrebbero raggiungersi i 36 gradi di massima, a Roma non si dovrebbe andare oltre i 34. L’estate è davvero arrivata.

