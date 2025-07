Previsioni meteo caldo africano, temperature estreme Sud/ Sicilia verso 50°, dove scattano bollini d'allerta

PREVISIONI METEO CALDO AFRICANO: SUD IN AFFANNO

Il calo delle temperature degli ultimi giorni sarà un ricordo, perché la colonnina di mercurio sta riprendendo la sua salita nel Sud Italia, mentre al Nord è ancora tempo di nuvole e perturbazioni. Le previsioni meteo parlano di caldo africano: infatti, il meteorologo Paolo Sottocorona, a La7, ha evidenziato come questo sia il periodo più caldo dell’anno.

Allerta meteo gialla in Lombardia e Trentino Alto Adige/ Previsti temporali a Milano, le previsioni

Nel Meridione le temperature risultano già superiori di 1-2 gradi rispetto alla media climatica degli ultimi 30-40 anni. Un aumento eccezionale dimostrato anche da ciò che sta accadendo nella penisola scandinava, dove si sono raggiunti valori addirittura 10 gradi oltre la norma stagionale.

Questo è un weekend di caldo torrido per l’anticiclone africano, che sta facendo superare i 40 gradi in queste ore in Sicilia e Sardegna.

Allerta meteo gialla domani, 19 luglio 2025/ Rischio temporali a Milano, in Lombardia e in Trentino

Ad esempio, sono sei le città indicate col bollino arancione domani, undici quelle dove invece è giallo. Del primo gruppo fanno parte Roma, Palermo, Bari, Perugia, Campobasso e Cagliari. Invece, Firenze, Bologna, Bolzano, Ancona, Latina, Frosinone, Reggio Calabria, Pescara, Messina e Rieti rientrano nell’altro gruppo.

PIOGGE AL NORD, AFA AL SUD E RECORD A RISCHIO

Discorso diverso al Nord, dove le previsioni meteo parlano di piogge improvvise: infatti, oggi è allerta gialla in Lombardia e Trentino-Alto Adige. Il caldo di origine africana colpirà in modo più intenso la Sicilia, dove non solo si supereranno i 40 gradi, ma nelle zone tra Catania e Siracusa si potrebbero toccare punte di 45°C.

Allerta meteo per caldo, 10 città con il bollino giallo/ Da venerdì 18 luglio nuova ondata di calore

Le temperature potrebbero diventare così estreme che il vento di scirocco potrebbe spingere le massime a sfiorare i 50 gradi sull’isola. Lo sostiene anche il meteorologo Lorenzo Tedici de IlMeteo.it, secondo cui potrebbe essere battuto il record europeo del 2021, quando il caldo arrivò a far registrare una temperatura di 48,8° proprio a Floridia, in provincia di Siracusa. Ma c’è grande attenzione anche in Sardegna, visto che le temperature supereranno i 40-41 gradi.

LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia durerà ancora diversi giorni, ma con differenze tra Nord, Centro e Sud. Infatti, da lunedì il Paese sarà diviso in tre: rovente al Sud, caldo ma nella media al Centro, più instabile e relativamente fresco al Nord, dove non mancheranno temporali sulle Alpi. Martedì si toccheranno picchi oltre i 42°C in Puglia, Sicilia e Calabria, con punte fino a 46°C nelle zone interne siciliane.

Mercoledì e giovedì il caldo resterà intenso quasi ovunque, ma al Nord si avranno nuove piogge al pomeriggio. L’ondata dovrebbe iniziare ad attenuarsi tra mercoledì e venerdì, quando le correnti atlantiche porteranno un calo termico più deciso, soprattutto al Centro-Nord. Al Sud e in Sicilia, invece, il caldo potrebbe persistere fino alla fine della settimana.