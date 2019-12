Previsioni meteo Capodanno, 31 dicembre/ Tregua per freddo e neve, ma…

Previsioni meteo Capodanno, la fine dell’anno si avvicina e in tanti si chiedono che tempo farà tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020. Molti italiani si metteranno in viaggio per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno ed è rebus meteo: proviamo a scoprire quali temperature sono previste in tutta Italia. E’ previsto una tregua da freddo e neve, ma non del tutto: i colleghi de Il Meteo spiegano che ci potrebbe tenere compagnia un super anticiclone magia freddo. Parliamo di una sciabolata artica in arrivo domani direttamente dalla Russia che provocherà un sensibile calo delle temperature su buona parte del Paese, con possibili nevicate fino a quote molto basse al Centro-Sud. Ma non è tutto: previsto nei prossimi giorni il ritorno del sole con temperature in deciso aumento nei valori massimi, in particolare sulle regioni tirreniche.

PREVISIONI METEO CAPODANNO, STOP A FREDDO E NEVE?

Come dicevamo, una tregua per freddo e neve, ma attenzione alla nebbia: Il Meteo spiega che la stabilità atmosferica e l’assenza di vento potrebbe favorire il ritorno della nebbia. Un dato da non sottovalutare la notte di Capodanno, con tante persone che si metteranno alla guida la notte dell’ultimo di dicembre e del primo di gennaio 2020. Le zone più colpite saranno le pianure del Nord e le zone interne del Centro: la visibilità potrebbe ridursi a meno di 50 metri. E anche dopo Capodanno è previsto una sostanziale stabilità: «Almeno fino alla giornata di venerdì 3 gennaio non sono previste variazioni significative. Qualcosa invece potrebbe cambiare tra sabato 4 e domenica 5 per l’arrivo di un nuovo afflusso di aria fredda di origine polare, ma di questa possibilità ne riparleremo».

