Previsioni meteo: da giovedì nuova perturbazione/ Temperature giù e temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un principio di autunno sulla nostra penisola. La lunga e calda estate 2019 sta via-via lasciando spazio alle stagioni più fredde, come già si è intravisto in queste ore, con l’aria fresca che è giunta in particolare nel nord dell’Italia, spazzando via l’afa e la calura, e lasciando una sensazione generale di fresco. Secondo gli esperti di 3BMeteo è molto probabile che anche nei prossimi giorni si verifichi maltempo diffuso da nord a sud, a causa di una nuova perturbazione che giungerà dalla Francia, e che porterà piogge, temporali, e un ulteriore calo delle temperature, sia al nord quanto nel sud della nostra penisola. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 5 settembre, piogge e rovesci previsti al mattino sulle Alpi, con intensificazione nel pomeriggio ed estensione fino al Piemonte, alla Lombardia e alla Liguria, con fenomeni anche di forte intensità.

PREVISIONI METEO: DA GIOVEDÌ NUOVA PERTURBAZIONE

Probabile qualche temporale anche sul Trivento, mentre il resto del nord dovrebbe godere di un tempo migliore. Al centro, soleggiato al mattino con peggioramento a partire dal pomeriggio lungo l’Appennino, ma anche alta Toscana a Abruzzo. Al sud, invece, piogge e temporali in Sicilia, e instabilità anche sulle coste della Calabria, e in Lucania. Nella giornata di venerdì proseguirà il maltempo, con temperature in forte calo al nord, e temporali soprattutto sulla Val Padana. Instabilità anche nelle regioni del centro, soprattutto al pomeriggio, quando saranno possibili temporali sparsi sull’Appennino ma anche sul versante adriatico. Sole invece sulle coste laziali ma con temperature in calo generale. Infine il sud, dove pioverà al mattino sulla bassa Calabria e nella zona orientale della Sicilia, con peggioramento nel pomeriggio che causerà rovesci e temporali sparsi in particolare sulla dorsale appenninica. I fenomeni diminuiranno in serata, lasciando spazio all’inizio del weekend: come sarà? Lo scopriremo nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA