Previsioni meteo Natale e Santo Stefano 2023/ Niente piogge e nevicate, temperatura sopra la media

Le previsioni meteo di Natale e Santo Stefano per quest’anno non danno ampio spazio a precipitazioni e nevicate, dato che l’alta pressione che occupa il Mediterraneo Occidentale continua a sovrastare l’intero Paese. Da Nord a Sud, dunque, le temperature sono sopra la media stagionale. L’unico fastidio, come riportato da Meteo.it, potrebbe derivare dalla presenza di nebbia, soprattutto nelle zone di pianura, dove saranno piuttosto fitte.

La nuvolosità sarà innocua ma presente in diverse aree, in particolare nella Liguria e regioni tirreniche. In occasione della giornata di Natale, oggi lunedì 25 dicembre, il meteo non dovrebbe comunque dare spazio a piogge. Nelle isole maggiori ci sarà un po’ di vento a causa delle correnti occidentali. La situazione è simile anche per quel che concerne il meteo di Santo Stefano, domani martedì 26 dicembre. Le nubi insisteranno su Pianura Padana, coste del Nord, regioni tirreniche, Sicilia Settentrionale e Sardegna. L’unica insidia è rappresentata da possibili pioggerelle su Levante Ligure e Alta Toscana. Il sole sarà comunque dominante su tutta la penisola.

Previsioni meteo Natale e Santo Stefano 2023: cosa cambia in vista di Capodanno

Le previsioni meteo di Natale e Santo Stefano per quest’anno sono dunque favorevoli, ma è da capire cosa cambierà in vista del Capodanno. È probabile che le temperature si abbassino, dato che è previsto l’arrivo sull’Italia di una perturbazione. Non è ancora chiaro quando questa raggiungerà il suo picco, se domenica 31 gennaio oppure nei primi giorni del nuovo anno. In molti se lo stanno domandando per valutare il da farsi in occasione dei festeggiamenti. Non mancano le persone che sperano ancora di potere organizzare un Cenone in montagna, attorniati dalla neve. meteLa perturbazione prevista infatti potrebbe riportare piogge su gran parte delle nostre regioni, ma anche qualche nevicata in alcune aree del Nord. Per saperne di più però è necessario attendere gli ultimi aggiornamenti degli esperti.











