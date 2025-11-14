Secondo le previsioni meteo potrebbe arrivare la neve a bassa quota al Nord la prossima settimana, causa l'irruzione di aria fredda: i dettagli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci raccontano di un’improvvisa irruzione dell’inverno. Mentre sull’Italia impazza l’estate di San Martino con temperature miti – ovviamente per il periodo – i meteorologi sono concentrati su ciò che potrà accadere da qui a breve, e non è da escludere un cambio repentino della situazione. Stando alle previsioni meteo riportate in particolare dall’Adnkronos, è infatti possibile un’irruzione dell’inverno improvvisa sullo Stivale, che potrebbe far abbassare in maniera drastica le temperature e, nel contempo, portare addirittura la prima neve a bassa quota al Nord.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere, con la possibile svolta che dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, precisamente fra martedì 18 e mercoledì 19 novembre 2025. Tutta colpa di un vortice che si posizionerà sul mar Mediterraneo e che porterà un maltempo diffuso sulle regioni italiane, in particolare al Centro-Sud, dove si verificheranno temporali e piogge un po’ ovunque.

PREVISIONI METEO, ARRIVA LA PRIMA NEVE? SITUAZIONE IN EVOLUZIONE

Nel corso poi di giovedì 20 novembre 2025, a poco più di un mese dal Natale 2025, la situazione dovrebbe ulteriormente peggiorare, con l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa, che interesserà appunto la zona del Mediterraneo e quindi investirà in pieno l’Italia. L’Adnkronos prospetta delle previsioni meteo già da inverno, quindi con largo anticipo sia rispetto all’inverno meteorologico, che scatterà il prossimo 1° dicembre 2025, sia rispetto a quello da calendario, che invece comincerà il 21 dicembre.

La conseguenza saranno temperature in picchiata, con medie che andranno al di sotto di quelle del periodo, soprattutto sulle regioni del Settentrione, quindi Lombardia, Piemonte e Veneto. Attenzione anche al Centro, altra zona dove l’aria fredda si farà particolarmente sentire, in particolare sul versante adriatico, quello tipicamente più esposto alle correnti provenienti dal Nord Europa.



PREVISIONI METEO, ARRIVA LA PRIMA NEVE? COSA DOBBIAMO ATTENDERCI

Con il passare delle ore e arrivando quindi al weekend della prossima settimana, quindi fra circa 7 giorni, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, ed è proprio in quei giorni che le previsioni meteo indicano l’arrivo della neve a bassa quota al Nord. Sicuramente nevicherà in maniera abbondante sulle Alpi, facendo quindi felici gli amanti degli sci, ma nel contempo la “bianca” potrebbe spingersi fin sulla Pianura Padana, imbiancando quindi le città lombarde, ma anche del Nord dell’Emilia-Romagna e non solo.

Al Centro-Sud, invece, per effetto di temperature più elevate, dovrebbero verificarsi temporali, e non sono da escludere anche nubifragi e forte vento, soprattutto sulle zone costiere. Ovviamente, tenendo conto che alla prossima settimana mancano ancora diversi giorni, tutto può succedere, ma sembra certo un cambio repentino con l’addio di questo autunno che fino ad oggi è stato piuttosto mite, lasciando campo libero all’arrivo della prima aria fredda della stagione: vedremo se tutto ciò sarà confermato o meno.