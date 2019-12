Previsioni meteo: neve in arrivo a bassa quota/ Freddo artico al centro e al sud

Le previsioni meteo per i prossimi giorni raccontano di un repentino cambiamento della situazione dopo il clima mite e sereno di questi giorni. Nella giornata di oggi non sono previsti peggioramenti significativi, ma da domani il quadro dovrebbe iniziare a cambiare lentamente, a causa dell’arrivo sulla nostra penisola di venti freddi che faranno ri-abbassare le temperature. Come riferisce Meteogiornale.it, le piogge inizieranno fin dal mattino sulle regioni centrali, a cominciare dal medio e basso Adriatico, dal sud delle Marche, nonché l’Abruzzo, il Molise e parte della Puglia. Su queste regioni potrà cadere anche delle neve e quote molto basse e in pianura, così come su Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, dove è attesa anche la pioggia. In contemporanea, la colonnina di mercurio crollerà, riportando i valori nelle medie del periodo. Sul resto dell’Italia la situazione sarà comunque più stabile, ma farà decisamente più freddo e sarà più ventoso rispetto a questi giorni di festa.

PREVISIONI METEO, ANCHE PER DOMENICA FREDDO E NEVE

Al nord tornerà anche la nebbia, ed in particolare nelle prime ore del mattino sulla Val Padana, dove sono attese anche delle gelate, a causa delle minime piuttosto rigide. Nella giornata di domenica la situazione dovrebbe essere tutto sommato simile a quella descritta sopra, con il flusso d’aria artica che continuerà a interessare le regioni Abruzzo, Molise, nord della Puglia, Basilicata, con piogge e nevicate a bassa quota, così come sui rilievi campani, calabresi e nei settori nord della Sicilia. Ci saranno inoltre forti venti provenienti da nord-est, e temperature in ulteriore calo e al di sotto della media del periodo. Al nord e nelle regioni tirreniche del centro come Toscana e Lazio, invece, la situazione continuerà ad essere piuttosto favorevole, anche se spireranno dei venti freddi.

