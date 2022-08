Previsioni meteo oggi 11 agosto/ Possibili acquazzoni in Campania e Sicilia

Scopriamo le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 11 agosto 2022, il classico appuntamento mattutino che ci permette di scoprire che tempo farà nelle prossime ore. Anche oggi persisterà sulla nostra penisola una situazione di forte instabilità, ed in particolare nelle regioni del centro e del sud, proseguendo quindi le giornate di maltempo che hanno fatto capolino in Italia dallo scorso weekend. Di conseguenza per le prossime ore ci dovremo attendere temperature stabili o in diminuzione, con un clima comunque fresco o in linea con il periodo.

Previsioni meteo oggi 10 agosto/ Piogge e temporali da nord a sud: afa in stand by

Partiamo da quanto accadrà al nord, dove è atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con la possibilità di una locale instabilità nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, e probabili piogge isolate. Nessun altro fenomeno previsto nelle regioni del nord, con la giornata che si dovrebbe chiudere ovunque con tempo asciutto, anche se con un progressivo aumento della nuvolosità al nord est. Al centro, invece, secondo le previsioni meteo di Centrometeoitaliano.it e dell’aeronautica militare, dovrebbero verificarsi delle precipitazioni in particolare nel pomeriggio e soprattutto fra Lazio e Abruzzo, dove saranno di carattere temporalesco.

Previsioni meteo oggi 9 agosto/ Caldo in diminuzione, piogge al Centro-sud

PREVISIONI METEO OGGI 11 AGOSTO: PROBABILI ACQUAZZONI AL SUD

Attenzione anche a possibili rovesci su Umbria e Sardegna centrale, mentre nel resto delle regioni dovrebbe esservi un cielo sereno o poco nuvoloso, senza particolari fenomeni. Infine le previsioni meteo per oggi, giovedì 11 agosto 2022, per le regioni del Sud, dove è previsto tempo nuvoloso e piogge sparse in particolare su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia, con carattere anche di acquazzoni, mentre altrove dovrebbero verificarsi dei fenomeni più deboli.

Le piogge e i temporali dovrebbero perdurare per tutta la giornata fino alla sera, quando il maltempo cesserà lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Così come anticipato da numerosi esperti meteo, sulla nostra penisola prosegue quindi una situazione di stabilità e in generale di “fresco”, che dovrebbe perdurare fino al prossimo weekend, Ferragosto compreso.

Previsioni meteo oggi 8 agosto/ Ultimi picchi di caldo al sud poi aria fresca

© RIPRODUZIONE RISERVATA