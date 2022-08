Previsioni meteo oggi 12 agosto/ Temporali in Sicilia, temperature in calo o stabili

Andiamo a scoprire insieme che tempo farà nelle prossime ore con le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 agosto, l’inizio del lungo weekend di Ferragosto e nuova giornata di esodo degli italiani verso le località turistiche. Quella di oggi sarà molto probabilmente la penultima giornata di instabilità, periodo che si dovrebbe chiudere definitivamente nella giornata di domani, sabato 13 agosto, lasciando poi spazio ad una domenica all’insegna del bel tempo. Del resto, come avevano avvisato più volte gli esperti, dall’inizio di questa settimana sarebbe scesa sulla nostra penisola dell’aria fresca proveniente dall’oceano Atlantico che avrebbe fatto registrare un calo sensibile delle temperature, spazzando via l’afa e il caldo torrido degli scorsi giorni da nord a sud, e così è stato.

Ecco perchè, secondo le previsioni meteo degli esperti di Meteo.it per oggi, venerdì 12 agosto, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al nord, con possibili schiarite in particolare al nord ovest ma anche lungo le coste del mar Adriatico. Non sono da escludere ancora rovesci e temporali in particolare lungo le Alpi e le Prealpi orientali e lombarde, soprattutto nel pomeriggio.

PREVISIONI METEO 12 AGOSTO: VORTICE DI BASSA PRESSIONE AL NORD EST

Un vertice di bassa pressione lambirà in particolare le regioni del nord est, con un aumento dell’instabilità, che scivolerà poi lungo l’Adriatico, determinando una fase di temporali per la giornata di domani in diverse regioni del centro e del sud. Sempre stando alle previsioni meteo di oggi, venerdì 12, possibili acquazzoni isolati sull’Appennino tosco-emiliano, mentre nel resto delle regioni del centro non dovrebbero verificarsi particolari fenomeni ne rovesci, ad eccezione di qualche nube, soprattutto nelle zone interne.

Infine, per quanto riguarda l’estremo sud, previsti temporali in Sicilia, mentre sull’altra grande isola, la Sardegna, il clima sarà soleggiato a caldo. Le temperature saranno stabili o in lieve diminuzione, mentre soffieranno venti nord-orientali sul medio e alto Adriatico e a tratti in pianura Padana.











