PREVISIONI METEO OGGI 25 APRILE 2023/ Correnti fresche e instabili sulla Penisola

Meteo 25 aprile: cosa dicono le previsioni

Oggi, 25 Aprile, giorno della Liberazione, si celebra la Resistenza dell’Italia al nazifascismo. Saranno tanti gli italiani che si metteranno in auto per raggiungere altre città e passare fuori la giornata, ma non solo: tanti, anche, quelli che sceglieranno di fare un picnic in campagna o magari al mare, sulla spiaggia. Andiamo allora a vedere il meteo di oggi, 25 aprile: la saccatura depressionaria si è portata sull’Europa centro-orientale e la Penisola verrà interessata da correnti fresche e instabili provenienti dai quadranti nord-occidentali. Le condizioni meteo restano comunque ancora instabili con acquazzoni e temporali sul Nord-Est, l’Emilia Romagna, le zone interne del Centro-Sud e settori adriatici. Da mercoledì ci saranno miglioramenti. (agg. JC)

25 Aprile 2023 sotto l’acqua: ecco cosa dicono le previsioni meteo

Quali sono le previsioni meteo per il 25 aprile 2023? Questa la domanda che tante persone si sono poste nelle ultime ore, in occasione della Festa della Liberazione. Molti, infatti, hanno deciso di trascorrere la giornata fuori città, magari per una bella scampagnata o gita fuori porta, ma bisognerà fare i conti con il possibile maltempo: secondo quanto reso noto dai principali esperti del settore, c’è il rischio temporali e grandine. Dunque, è importante prendere visione delle previsioni meteo per la giornata di oggi, 25 aprile 2023, per sapere cosa vi aspetta.

Come riportato dagli esperti de Il Meteo, per martedì 25 aprile 2023 è attesa un’altra perturbazione – la numero sette di questo mese – destinata a favorire condizioni meteo di marcata instabilità al Nordest e nelle regioni adriatiche, con numerosi improvvisi rovesci e temporali. Per quanto concerne le temperature, è atteso un ulteriore calo, in particolare nelle regioni del Nord Italia.

Previsioni meteo per il 25 aprile 2023: soleggiato al Nord Ovest e in Sicilia

Entrando nel dettaglio delle previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 25 aprile 2023, Il Meteo segnala tempo in prevalenza soleggiato al Nord Ovest e in Sicilia. Nel resto del Paese, invece, un’alternanza tra sole e nuvole. Ma non solo: previsti acquazzoni e temporali su Venezie, Emilia, interno della Toscana, regioni adriatiche, Bassa Campania e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, con poche variazioni nel resto del Paese. Moderati venti di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico. Previsioni meteo confermate anche da 3B Meteo, con tempo instabile tra Lombardia orientale, basso Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Per quanto concerne il Centro Italia, instabilità in intensificazione entro il pomeriggio su Marche, interne toscane, Umbria, Abruzzo. Infine, al Sud, entro sera temporali in transito su Molise e Puglia, qualche breve piovasco su Campania interna, Basilicata e isolato su nord Calabria.











