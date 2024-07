Meteo oggi 31 luglio 2024: caldo asfissiante in tutta Italia

Il caldo estremo continua a mettere in ginocchio l’Italia, da settimane ormai alle prese con temperature asfissianti che superano di gran lunga i 30 gradi in gran parte della penisola, da Nord a Sud. L’estate si sta dimostrando, quest’anno più che mai, afosa e senza tregua, portando i termometri a schizzare soprattutto nel Meridione, dove in varie zone si sono registrati persino 40 gradi: una temperatura veramente alta che sta portando con sé non poche conseguenze nefaste soprattutto per la vegetazione e per la popolazione locale, alle prese con un caldo incompatibile con lo svolgimento di una serie di azioni quotidiane.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono inoltre così incoraggianti: l’anticiclone africano continuerà infatti a dominare le nostre Regioni, soprattutto quelle del Sud, dove proseguirà l’assenza delle precipitazioni e le alte temperature che raggiungeranno picchi vicini ai 40 gradi. Non andrà meglio nelle Regioni settentrionali e in particolare in Emilia Romagna, dove caldo e afa continueranno a farsi sentire in maniera importante. Proprio al Nord, però, aumenterà l’instabilità, come spiega Meteo.it: questo favorirà le precipitazioni soprattutto sui rilievi e sulle pianure.

Meteo in Italia: le previsioni tra caldo e precipitazioni

Come spiega Meteo.it, le previsioni relative al nostro Paese ci dicono che tra venerdì 2 agosto e il fine settimana, l’anticiclone africano che da settimane tiene stretta nella sua morsa l’Italia, subirà un indebolimento a causa del transito di un impulso perturbato. Comincerà così su varie Regioni, soprattutto quelle del Nord, una fase temporalesca, con fenomeni anche intensi che poi si sposteranno al Centro il giorno successivo, dunque sabato 3 agosto. Le temperature resteranno alte e sopra la media ma comunque, grazie alle precipitazioni, diminuiranno parzialmente.

La prossima settimana, poi, dovrebbero nuovamente risalire i termometri, portando nuovamente un caldo afoso e asfissiante sulla nostra penisola. Per il 1 agosto le previsioni meteo ci dicono che il tempo sarà soleggiato con un po’ di nuvole sulle Alpi orientali e possibili rovesci in Alto Adige. Nel pomeriggio lungo l’arco alpino si svilupperanno una serie di rovesci e temporali, soprattutto nel settore centro-orientale fino ad arrivare anche in Piemonte e Lombardia.