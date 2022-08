Previsioni meteo oggi 6 agosto/ Pioggia e temporali: allerta gialla Veneto e non solo

Anche oggi, sabato 6 agosto 2022, andiamo a scoprire le previsioni meteo per le prossime 24 ore. Quelle di oggi saranno delle previsioni particolarmente significative, sia perchè sono milioni gli italiani che si trovano nei luoghi di villeggiatura e che vorranno quindi capire quale sarà il tempo odierno, secondariamente, perchè sull’Italia sta arrivando una fase di rottura, che dovrebbe portare dei temporali al nord, con un abbassamento delle temperature poi più consistenti nella giornata di domani, domenica 7 agosto 2022.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’aeronautica militare, al centro e al sud sarà sereno o poco nuvoloso, mentre dovrebbero verificarsi delle piogge sparsi al nord. In particolare al mattino e al pomeriggio temporali previsti in Trentino Alto Adige (già colpito ieri sera da una devastante bomba d’acqua), ma anche in Friuli Venezia Giulia e nell’alto Veneto. Di sera, invece, il maltempo dovrebbe spostarsi in Piemonte, quindi nei settori occidentali della Lombardia e ancora in Trentino. A riguardo la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo in Trentino Alto Adige, Veneto e su alcuni settori di Piemonte e Toscana, e i vari fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

PREVISIONI METEO OGGI 6 AGOSTO: PIOGGE CONTINUERANNO ANCHE DOMENICA

Il maltempo dovrebbe poi proseguire anche nel corso della serata di sabato e poi nella notte, sconfinando quindi in domenica 7 agosto, ed in particolare nelle aree di pianura, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Probabili fenomeni violenti con grandinate e raffiche di vento, con conseguente abbassamento delle temperature, nelle zone interessante, anche di 6-7 gradi.

Le piogge proseguiranno anche nella giornata di domenica 7 agosto su Alpi e Prealpi, estendendosi poi verso sera anche in Val Padana, in particolare a nord del Po, e anche in questo caso potrebbero verificarsi fenomeni violenti. Nel pomeriggio di domenica prevista pioggia anche sull’entroterra ligure, quindi l’Appennino tosco-emiliano, laziale-abruzzese e calabro-lucano. Secondo le previsioni meteo di oggi, 6 agosto, questa nuova ondata di caldo torrido dovrebbe quindi avere le ore contate, per lo meno al nord.

