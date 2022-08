Previsioni meteo oggi 8 agosto/ Ultimi picchi di caldo al sud poi aria fresca

E’ giunto il momento di scoprire assieme le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 8 agosto 2022. Che tempo farà nelle prossime ore? Come previsto in Italia è giunta una perturbazione, a partire da venerdì sera, proseguendo per la giornata di sabato e quindi domenica, che ha portato dei temporali, anche violenti, al nord Italia. La conseguenza, piacevole per molti, è stata quella di un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 5-6 gradi, tenendo conto che sabato scorso la massima è stata di 36-37 gradi in alcune zone della Lombardia, e che ieri ha raggiunto invece i 30-31 gradi.

Per la giornata di oggi, lunedì 8 agosto, le previsioni meteo raccontano di ultimi picchi di caldo intenso nelle regioni meridionali, dopo di che l’afa e il clima africano di questi giorni lasceranno spazio ad una settimana di tempo nella norma, con caldo quindi sopportabile senza alcun eccesso, almeno fino a Ferragosto. Non sono da escludere temperature ancora superiori alla media, ma comunque non si supereranno mai i 32-33 gradi, soprattutto sulla riviera di ponente, sulle Isole e all’estremo Sud.

PREVISIONI METEO OGGI 8 AGOSTO: ADDIO ALL’AFA NEI PROSSIMI GIORNI

Stando alle previsioni meteo di oggi, lunedì 8 agosto, e dei prossimi giorni, scomparirà definitivamente anche l’afa, grazie ad un vento soprattutto nelle regioni del centro-sud, in particolare dalla giornata di domani fino a giovedì, con conseguenti mari che saranno vivaci o comunque mossi. In generale, comunque, quella di oggi sarà una giornata di clima stabile e quindi bel tempo al nord e sulla Toscana, anche se non sono da escludere dei temporali nel settore alpino occidentale e centrale.

Più variabile invece il resto del Paese, come riferisce Meteo.it, per via della presenza di rovesci o temporali, soprattutto in Sicilia, Sardegna (zone interne), Lazio, Molise e appennino centrale. Ci aspetta quindi una settimana, forse per la prima volta dall’inizio dell’estate, con un clima decisamente sopportabile e nella norma: staremo a vedere se le previsioni meteo verranno confermate o meno.

