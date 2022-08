Previsioni meteo oggi 9 agosto/ Caldo in diminuzione, piogge al Centro-sud

Scopriamo insieme come ogni mattina quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 9 agosto 2022. Continua la fase di instabilità sulla nostra penisola, in particolare nelle regioni del Nord. Dopo le piogge e i temporali che hanno creato non pochi disagi lungo l’arco alpino, e che hanno portato un po’ di refrigerio, il maltempo si sposterà in particolare al centro sud, a cominciare da tutte le regioni tirreniche, ma anche Sardegna Orientale, Umbria, Abruzzo, Salento e gran parte della Sicilia. Sul resto della penisola, invece, il tempo sarà sereno senza particolari eventi, anche se il caldo sarà contenuto (ad eccezione delle regioni del sud non ancora interessate dal maltempo), in linea con le medie del periodo e lontano dall’afa che abbiamo vissuto fino a poche ore fa in tutta la penisola.

In serata, poi, il maltempo proseguirà sulla Calabria, sulla Sardegna Orientale e sulla Sicilia Occidentale, spazzando di fatto tutto il Paese dall’umidità. Una vera e propria rottura secondo le previsioni meteo per la giornata di oggi, 9 agosto, e per i prossimi giorni, così come confermato anche da Mario Giuliacci, esperto meteorologo, attraverso il proprio sito IlMeteo.net: “Tra l’8 e l’11 agosto – specifica – il caldo verrà quasi debellato al nord per opera delle più fresche correnti oceaniche, in successiva estensione a quasi tutto il Centro e anche parte del Sud. Dal 12 al 15 di agosto insisteranno ancora correnti miti temporalesche di origine Atlantica, quelle stesse che avranno quasi debellato il caldo da tutta l’Italia”.

PREVISIONI METEO 9 AGOSTO: TEMPERATURE MASSIME FRA I 30 E I 33 GRADI

Dopo una fase subtropicale in Italia ci attende quindi un periodo più fresco: “Le piogge – ha aggiunto il colonnello Giuliacci in riferimento alle previsioni meteo del 9 agosto, e non solo – si distribuiranno su gran parte del Territorio, anche se in forma non organizzata e soprattutto al Nord. Per il fine settimana si prevedono dei fenomeni su Alpi, Lazio, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia. Le regioni meridionali grazie ad una ventilazione più fresca in arrivo dai Balcani vedranno la presenza di temporali”.

“Al termine della prima decade di agosto – ha aggiunto – si inizierà ad avvertire un cambio più deciso, perché i fenomeni temporaleschi potrebbero spingersi un po’ su tutti i settori dell’Italia, soprattutto al Sud”. Caldo in diminuzione quindi a partire da oggi, 9 agosto, con temperature che non supereranno mai i 30-33 gradi in tutta Italia. “Un andamento termico – conclude l’esperto – che ci accompagnerà probabilmente fino alla metà di agosto, quindi ferragosto”.











