Previsioni meteo/ Oggi maltempo al nord e al centro, venerdì torna l’alta pressione

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per il nord nella giornata odierna. Sulla nostra penisola, come spiega meteogiornale.it, è giunta una perturbazione dal nord Atlantico che ha toccato l’arco alpino e che a breve farà capolino anche sulle pianure. Le nubi si estenderanno alle regioni settentrionali con il passare della mattinata, portando piogge sparse anche sotto forma di rovesci, dapprima in Lombardia, quindi nell’alto Piemonte e nella Liguria di centro levante. Verso sera, poi, l’instabilità si estenderà anche al Triveneto, mentre sulle altre regioni del nord la situazione dovrebbe decisamente migliorare, riportando il sereno. Nel contempo il maltempo proseguirà la sua discesa verso sud, toccando prima il nord della Toscana, quindi le regioni Marche, arrivando così a lambire il centro della nostra penisola.

PREVISIONI METEO, OGGI MALTEMPO AL NORD E AL CENTRO

Per il resto del Belpaese, tempo sereno con pochi fenomeni significativi, ad eccezione di qualche nube presente sull’area ionica della Calabria nonché della Sicilia, per via di una circolazione ciclonica presente sul nord dell’Africa. Le temperature scenderanno di qualche grado (le massime) al nord e sulle regioni dove pioverà, mentre sul resto del paese saranno stazionarie. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, il maltempo proseguirà e permeare al centro, ed in particolare nella Toscana, nelle Marche e nell’Umbria, con possibili brevi piovaschi, mentre sul resto dell’Italia tempo stabile ad eccezione ancora della Sicilia e Calabria ionica, dove non sono da escludere dei veloci acquazzoni. Da venerdì la situazione dovrebbe decisamente migliorare grazie al ritorno dell’alta pressione, che potrebbe portare un clima sereno e mite per diversi giorni, anche se al momento è ancora presto per azzardare delle previsioni precise.

