A pochissime ore di distanza dalle attesissime festività pasquali, è arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo per scoprire tutte le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025 che ci accompagneranno tra domani e dopodomani – ovviamente domenica 20 e lunedì 21 – determinando la buona riuscita di tutti quei piani che ormai da settimane stiamo incessantemente organizzando con un vero e proprio ping pong di messaggi tra amici e parenti; il tutto però con la doverosa premesse che le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025 sono – appunto – previsioni e potrebbero non rivelarsi veritiere (in toto, oppure anche in minima parte) con il suggerimento di evitare di stravolgere completamente i vostri piani senza prima aver visto ciò che ci riserberà effettivamente il meteo domani!

Purtroppo infatti, le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025 degli esperti de ilMeteo.it sembrano essere pesantemente determinate dal passaggio sulla nostra bella penisola da un flusso di perturbazioni atlantiche unite ad aria fredda: la conseguenza – insomma – è che su larga parte dell’Italia le due giornate festive saranno interessate da una generale instabilità che potrebbe anche tradursi in un forti temporali e – addirittura – in alcuni casi da alcune lievi grandinate.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025: forte rischio temporali tra domenica e lunedì, cosa dice il bollettino

Entrando subito nel merito delle previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025, nella giornata di domenica 20 aprile proprio a causa delle perturbazioni citate prima – sempre stando alle osservazioni fatte da ilMeteo.it – sulla totalità delle regioni del Centro-Nord e sulla Campania potrebbero svilupparsi dei forti temporali; fermo restando che in pienissimo stile primaverile la durata dovrebbe essere contenuta, lasciando poi spazio ad un rapido susseguirsi di schiarite e rannuvolate lungo l’intera giornata, il tutto accompagnato anche dal rischio di lievi grandinate proprio a causa dell’alternarsi caldo e freddo e di sole e pioggia.

Per quanto riguarda – invece – la giornata di lunedì 21 aprile le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025 sembrano lasciar presagire una situazione del tutto identica alle 24 ore precedenti, con il Centro-Nord e parte del Sud a rischio temporali che potrebbero compromettere le grigliate e i picnic già organizzati; mente in questo caso sembra anche tra pomeriggio a sera a fare da padrone sarà una maggiore stabilità, con il sole che non sarà del tutto coperto dalle nuvole.