Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025, gli ultimi bollettini rilevano una situazione instabile, che dividerà l’Italia tra zone in cui persisterà l’ondata di maltempo, a tratti anche severo con abbondanti piogge e temperature sotto la media stagionale e un possibile arrivo dell’anticiclone africano che in alcune regioni potrebbe portare un’ondata di clima caldo quasi estivo e sole persistente. Secondo le ultime anticipazioni del colonnello Mario Giuliacci, la settimana potrebbe iniziare con una serie di perturbazioni intense, che provocheranno un aumento della nuvolosità concentrata prevalentemente al centro Nord e sul versante occidentale.

In particolare quindi su Liguria,Toscana e Sardegna, che potrebbero localmente essere colpite anche da nubifragi e temporali mentre sulle Alpi non è escluso il ritorno della neve, specialmente in alta quota. Il Sud Italia, stando alle previsioni meteo di pasqua e Pasquetta 2025 sarà invece interessato da un medio aumento della temperatura e da un miglioramento che via via si estenderà gradualmente anche al resto del territorio a partire da sabato 19 per continuare ulteriormente a ridosso di lunedì.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2025, maltempo fino a sabato 19 poi l’anticiclone porterà caldo e sole in tutta Italia

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2025, dopo una persistente fase instabile e piovosa che perdurerà fino all’inizio della settimana, il tempo dovrebbe tornare stabile proprio in concomitanza dei giorni festivi, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che potrebbe regalare giornate soleggiate e calde, con temperature miti tipiche del periodo primaverile. Secondo quanto anticipato dalle principali previsioni, l’intensa ondata di maltempo causata dal ciclone atlantico che potrebbe portare anche nubifragi, specialmente in Lombardia, inizierà a diminuire gradualmente a partire da inizio settimana.

Prima al Sud dove inizierà ad arrivare l’anticiclone africano che poi si estenderà verso Nord comportando quindi una diffusa stabilità soprattutto per quanto riguarda il fine settimana da sabato 19 e fino a lunedì 21. Attenzione però agli eventi estremi che potrebbero scatenarsi grazie allo scontro tra correnti calde e fredde che nell’evoluzione potrebbero anche dare origine a violente grandinate. Entro Pasquetta comunque i valori dovrebbero tornare sopra la media, arrivando anche a toccare i 20-25 gradi, specie nel pomeriggio nelle regioni del Sud e al Centro.