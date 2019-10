Previsioni meteo, peggioramento in arrivo/ Piogge e crollo temperature: caldo addio

Le previsioni meteo di ottobre continuano a regalare non pochi colpi di scena. Dopo essere stato annunciato il ritorno del clima estivo, ora tutto sembra essere presto ribaltato, in seguito ad un importante cambiamento annunciato proprio per la prossima settimana. Nel weekend, a quanto pare, possiamo continuare ad essere tranquilli e a goderci qualche ora di sole, ma come segnala IlMeteo.it, dall’inizio della prossima settimana non manca il rischio di eventi meteo estremi, in seguito all’ingresso di correnti più instabili. Già dal prossimo lunedì, dunque, sarà in declino l’Anticiclone africano che in queste ore ci sta regalando un clima quasi primaverile. Il peggioramento è quindi dietro l’angolo. Secondo le ultime previsioni, sarebbe emersa una vasta area di bassa pressione in discesa dal Nord Atlantico e capace di investire l’Italia, accompagnata da corrente fresche e instabili. Già da lunedì sarà possibile constatarne i primi effetti, con piogge sparse tra Liguria e Piemonte ma pronte a raggiungere anche la Lombardia.

PREVISIONI METEO, PROSSIMA SETTIMANA: PIOGGIA E FREDDO

La giornata in cui sarà ancora più evidente il peggioramento del meteo sarà però quella di martedì 15 ottobre, quando i fenomeni diventeranno più intensi soprattutto al Centro-Nord a causa dei forti contrasti termici che potrebbero provocare temporali e addirittura violenti nubifragi. Ad essere più a rischio, ancora una volta, saranno Liguria di Levante, Versilia, alto Piemonte e Lombardia. Nel corso della serata, poi, i fenomeni si estenderanno anche a Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. La giornata di mercoledì sarà quella tipica della stagione autunnale con nubi, qualche precipitazione e temperature in calo, mentre dal pomeriggio qualche precipitazione potrebbe interessare anche il Sud. Un miglioramento è previsto solo tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando il bel tempo ci terrà compagnia con sole e temperature piacevoli. Ed il prossimo fine settimana? Secondo le previsioni vivremo ancora all’insegna dell’incertezza per via di un nuovo fronte perturbato in discesa dall’Atlantico, preludio di un finale di ottobre all’insegna delle grandi piogge.

