Mentre si avvicina l’ultimo vero e proprio ponte prima della pausa estiva – ovviamente quello del 2 giugno, legato alla Festa della Repubblica –, è il momento di dare un’occhiata alle previsioni meteo per iniziare ad organizzare nel dettaglio le gite fuori porta, le vacanze (almeno, per chi può permettersi più di un paio di giorni di pausa dal lavoro) e i picnic all’aperto tanto apprezzati dai più piccoli; il tutto tenendo le dita incrociate affinché si riconfermino le condizioni a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, con le previsioni meteo che sembrano essere del tutto inclini al periodo di inizio estate nel quale – effettivamente – ci troviamo!

Partendo dalle osservazioni generali da parte degli esperti meteorologi – in particolare ci siamo rivolti a IlMeteo.it e ai colleghi di 3BMeteo –, il ponte del 2 giugno sembra essere caratterizzato da un predominante anticiclone africano che porterà una sacca di alta pressione dal deserto del Sahara fino alla nostra bella penisola: la conseguenza è che sarà il bel tempo a fare da padrone per i prossimi giorni, con temperature in alcuni casi – specialmente sulle regioni meridionali e nelle grandi città – sopra la media stagionale, superiori ai 30 gradi.

Le previsioni meteo del ponte del 2 giugno 2025: arriva l’anticiclone africano, indebolito dalla depressione atlantica

Insomma, come abbiamo appena anticipato, sembra che le previsioni meteo – almeno, allo stato attuale – per l’imminente ponte siano del tutto positive, con l’anticiclone africano predominante sulla nostra bella penisola, fermo restando comunque che, secondo 3BMeteo, già da domenica una depressione atlantica proveniente dal Nord Europa potrebbe intaccare leggermente il meteo nelle regioni e nelle aree più a nord dell’Italia; fortunatamente, però, senza alcun fenomeno temporalesco a rovinare le nostre gite all’aperto.

Nel dettaglio, il ponte del 2 giugno inizierà con un venerdì ampiamente e diffusamente soleggiato per l’intera penisola, con qualche lieve rannuvolamento soprattutto sugli Appennini e sul versante adriatico, mentre sabato le nuvole si sposteranno a nord-ovest, causando qualche lieve rovescio sui versanti alpini, che poi domenica tornerà a colpire l’area appenninica; il tutto suggellato da un lunedì leggermente irregolare soprattutto al nord – tra Alpi e Prealpi interessate da temporali abbastanza diffusi –, con centro e sud ancora abbondantemente soleggiati.