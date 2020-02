Previsioni meteo: pioggia e vento sull’Italia/ Tempo instabile, poi l’alta pressione

Le previsioni meteo per la nuova settimana indicano una situazione piuttosto dinamica sull’Italia nelle prossime giornate. Non mancheranno forti tempeste nel Nord Europa che riguarderanno soprattutto la zona settentrionale. Buona parte della settimana, secondo quanto rivelato dagli esperti de IlMeteo.it potrebbe essere all’insegna del forte vento con temperature sopra la media ma ci saranno anche precipitazioni che si concentreranno in particolar modo nella giornata di domani, lunedì 10 febbraio per via del rinforzo del Libeccio. Un lieve peggioramento potrebbe riguardare in modo particolare la Liguria tirrenica con piovaschi sparsi, in modo particolare sul Levante ligure, alta Toscana ma anche alcuni tratti del Lazio, della Campania e fino alla Calabria. Altrove ci sarà qualche nube che interesserà soprattutto il Friuli, mentre il sole resisterà nelle regioni del Sud. Le giornate più ventose della settimana saranno quelle di martedì e mercoledì per via di un ulteriore rinforzo dei venti sud-occidentali. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere fino a 100 km/h ma a sorprendere saranno le temperature, che schizzeranno su valori primaverili.

PREVISIONI METEO: PIOGGIA E VENTO SULL’ITALIA DA NORD A SUD

Un piccolo break è previsto per giovedì sera, quando le previsioni meteo segnalano un peggioramento che si prolungherà fino a venerdì, quando il tempo peggiorerà al Nord con piogge e qualche nevicata sui rilievi alpini. Già venerdì mattina però al Nord si registrerà un lieve miglioramento, al contrario di quando accadrà al Centro. Con il passare delle ore il peggioramento interesserà gradualmente anche le regioni più meridionali del Paese. Tra il pomeriggio e la sera del prossimo venerdì un miglioramento del meteo riguarderà Toscana, Marche e versante tirrenico ma non sarà così ovunque. Piogge, temporali, forti venti e addirittura neve sono attesi in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e settori centro-settentrionali della Calabria. Va meglio sulle isole maggiori nonostante qualche piccolo disturbo nelle zone nord orientali della Sicilia. Il peggioramento tuttavia sarà solo passeggero, in quanto le previsioni parlano di un imminente ritorno dell’alta pressione nel prossimo weekend.

