Ponte 1 maggio 2025, le previsioni meteo mostrano un netto cambio della situazione, che dopo un periodo di forte variabilità con piogge, temporali, vento e soprattutto calo delle temperature al di sotto della media in molte regioni, tornerà ad essere stabile con sole e caldo in tutta la penisola. In particolare per i giorni del weekend quando grazie all’arrivo dell’anticiclone sub tropicale si verificherà una drastica diminuzione di tutta la nuvolosità, con una svolta che porterà la fine del maltempo e segnerà l’inizio di una nuova fase tipica di inizio estate.

La tendenza sarà graduale, con strascichi delle vecchie perturbazioni e di una nuova corrente atlantica veloce che attraverserà l’Italia e che perdurerà in alcune zone fino a venerdì. Poi il rischio di piogge si allontanerà, prima al Sud, lasciando comunque un’alta percentuale di possibilità di precipitazioni al Nord Ovest e sulle Alpi, e poi con un residuo di bassa pressione al Centro Nord, specialmente nelle aree tirreniche. Successivamente, l’alta pressione spazzerà via l’instabilità, garantendo un bel tempo almeno fino al giorno 4.

Previsioni meteo per il ponte del 1 maggio, anticipo d’estate nel weekend e i giorni immediatamente successivi confermato dall’arrivo del’anticiclone sub tropicale che in tutta Italia porterà caldo, con temperature sopra la media che localmente al Sud potrebbero sfiorare anche i 30 gradi e sole su tutte le regioni. La situazione mostrata in tutti i modelli è quella di una primavera piena con tendenza all’aumento dei valori termici per tutto il fine settimana e sicuramente fino al giorno 4 maggio, quando poi potrebbe invece cambiare leggermente lo scenario.

Quello che sembra ormai certo è che questa potrebbe essere la prima vera ondata di calore della stagione, che dall’Africa si spingerà verso il Mediterraneo interessando tutta la zona e portando oltre alla stabilità anche un clima più asciutto. La temperatura, come anticipato, potrebbero alzarsi anche di 6 o 7 gradi in più rispetto a quella delle medie stagionali e questo, con poche eccezioni in alcune aree, potrebbe durare anche fino alla prima metà del mese.