Previsioni meteo ponte festa Halloween 2019/ Arriva il freddo: c’è il maltempo

In occasione del ponte della Festa di Halloween 2019 cosa dicono le previsioni meteo? In tanti sperano di poter trascorrere alcune giornate fuoriporta, complici i giorni di vacanza, eppure le condizioni del tempo potrebbero non permetterlo, mandando tutto a monte. Quello che sta per volgere al termine è stato un ottobre dall’aria estiva più che autunnale, caratterizzato da ondate di maltempo ma da temperature miti rispetto alla media stagionale. Con il ponte di Halloween però, tutto cambia e tra il 31 ottobre e l’inizio di novembre arriva a tutti gli effetti il freddo e con esso temperature e caratteristiche meteo tipicamente autunnali. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, infatti, la calda alta pressione degli ultimi giorni sta per abbandonare definitivamente il nostro Paese e l’arrivo di venti più freddi di Bora, segnalato nelle passate ore, segna la svolta definitiva. Le temperature crolleranno a picco soprattutto al Nordest e sui versanti adriatici, per poi coinvolgere tutta l’Italia. Piogge e temporali sono attese al Centro ma anche in Sicilia, con qualche precipitazione che toccherà però anche le zone del settentrione.

PREVISIONI METEO PONTE FESTA HALLOWEEN 2019: CROLLO DELLE TEMPERATURE

Il giorno di Halloween 2019, giovedì 31 ottobre, secondo le previsioni meteo il maltempo tenderà a spostarsi soprattutto verso le regioni del Sud. E’ solo l’inizio di una serie di perturbazioni che rischia di rovinare del tutto il ponte di Ognissanti ed i giorni immediatamente successivi, in questo inizio di novembre piuttosto freddo e piovoso. Venerdì 1 novembre, infatti, piogge e temporali si dirigeranno in Sardegna per poi spingersi verso il Lazio ed il Sud del Paese. E se il 2 novembre le piogge riguarderanno ancora il meridione, al nord riparte una nuova intensa perturbazione che tenderà poi a scendere lungo lo Stivale. Rispetto al weekend precedente, il crollo delle temperature è evidente poichè si parla di almeno 10 gradi in meno. A confermare l’arrivo del freddo e dei temporali su Centro e Sicilia sono anche le previsioni stilate dagli esperti di 3BMeteo che a quanto pare non risparmieranno affatto l’attesa notte di Halloween, mettendo a repentaglio party e sfilate all’aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA