Previsioni meteo: torna l’alta pressione/ Tempo stabile da Nord a Sud ma da domenica…

Dopo il clima mite che ha caratterizzato i tre giorni della merla, per tradizione i più freddi dell’anno, sembra essere ripiombato sull’Italia il freddo inverno, in seguito alle correnti di tramontana che hanno riportato piogge, nevicate e un contesto climatico pertinente alla stagione in corso. Tuttavia, spiegano gli esperti de IlMeteo.it, si tratta solo di un episodio effimero dal momento che l’alta pressione è pronta a fare ritorno sul nostro Paese con un netto miglioramento climatico. Le previsioni meteo per la giornata di domani 7 febbraio parla infatti di un’alta pressione ancora più vistosa, dopo un giovedì altamente burrascoso. Sebbene i venti nord-orientali resteranno ancora attivi seppur in maniera attenuata, il meteo tornerà molto stabile più o meno ovunque, comprese le regioni meridionali. Altrove non ci saranno importanti cambiamenti ed il cielo continuerà ad essere protagonista assoluto nonostante un po’ di freddo notturno. La stabilità dovrebbe proseguire anche nel weekend nonostante qualche piccolo disturbo già annunciato dagli esperti.

PREVISIONI METEO: TORNA L’ALTA PRESSIONE MA DA DOMENICA ANTICICLONE DEBOLE

Stando alle previsioni meteo per il fine settimana, nella giornata di sabato l’anticiclone continuerà ad essere il vero protagonista sull’Italia garantendo il bel tempo ovunque. Sole al Sud, dunque, ma anche sulla gran parte del Nordest, ad eccezione del passaggio di qualche innocua nuvoletta che interesserà soprattutto la Puglia ma senza grossi effetti negativi. Nel Nordovest, sull’area tirrenica del Centro e Sardegna non mancheranno deboli infiltrazioni di aria umida che provocheranno qualche nuvola che tenderà ad assumere dimensioni maggiori in Liguria e Toscana. Non si esclude qualche banco di nebbia in Val Padana. Sul fronte delle temperature assisteremo invece ad un rialzo moderato dei valori notturni mentre di giorno il clima continuerà ad essere gradevole, soprattutto nelle Regioni del Sud. L’anticiclone perderà qualche colpo nella giornata di domenica, indebolendosi e provocando una maggiore nuvolosità al Nord e qualche debole pioggia in serata in Liguria mentre sul resto dello Stivale il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato con clima gradevole nelle ore centrali e pomeridiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA