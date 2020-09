Previsioni meteo, torna l’estate/ 48 ore di clima perfetto: ma il maltempo…

Dopo un periodo di notevole instabilità, soprattutto al nord Italia, l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno sulla nostra penisola. Come riferito dagli esperti de IlMeteo.it, nei prossimi giorni tornerà a fare capolino la bella stagione, che si appresta inesorabilmente a lasciare spazio all’autunno. Tutto merito dell’alta pressione delle Azzorre, che porterà bel tempo, sole e temperature estive da nord a sud, ma non afose o da record: un clima decisamente gradevole, sicuramente migliore rispetto alle piogge, con annessi disastri, degli ultimi giorni. Per quanto riguarda più specificatamente la giornata di domani, qualche residuo di maltempo sarà previsto sui rilievi del centro sud, dove non sono da escludere rovesci e isolati temporali, seppur rapidi. Qualche nuvola anche sul resto del sud Italia, mentre al nord splenderà il sole e il tempo sarà stabile, salvo qualche foschia nelle prime ore del mattino nelle pianure.

PREVISIONI METEO, PUNTE DI 30 GRADI NELLE ZONE INTERNE DEL CENTRO

In aumento le temperature, che al Centro Nord toccheranno i 27/28 gradi, ed in particolare a Bologna, Roma, Milano e Torino. La città più calda sarà comunque Firenze, dove la colonnina di mercurio potrebbe risalire fino ai 30 gradi. Situazione pressochè simile per la giornata di venerdì, dove splenderà il sole in tutto il paese, salve qualche nuvola prevista al sud, in particolare nelle regioni Sicilia e Calabria. Nel contempo si registrerà un ulteriore balzo in avanti delle temperature, che saliranno a 29/30 gradi in molte zone della Val Padana, toccando anche i 30/31 nelle zone interne delle regioni del centro, leggasi in particolare a Firenze e Roma. Stessa temperatura anche al sud, dove Napoli toccherà i 30 gradi, mentre Palermo e Bari si fermeranno a 28. Ci aspettano quindi due giorni di clima sereno, con la speranza che anche il weekend proseguirà su quella falsa riga, in attesa poi delle nuove previsioni per la prossima settimana.



