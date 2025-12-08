Le previsioni meteo per l'Immacolata: un anticiclone africano scalderà la penisola per tutta la settimana con temperature massime attorno ai 20 gradi
Anche se fino a qualche settimana le previsioni meteo parlavano di un weekend lungo dell’Immacolata interessato dal maltempo su buona parte della penisola, la realtà atmosferica che ci ha accolto in questo 8 dicembre 2025 sembra essere completamente opposta, con temperature che sembrano essere decisamente sopra alla media stagionale (addirittura primaverili) e un caldo sole diffuso da Nord a Sud: previsioni meteo, insomma, del tutto positive per i tanti che hanno organizzato un fine settimana fuori porta, ma che nascondono anche alcune piccole criticità soprattutto nel Nord e nelle aree padane pianeggianti.
Partendo dal principio, la primissima cosa da dire è che effettivamente le previsioni meteo degli esperti confermano che l’intera giornata dell’Immacolata – ovviamente quella odierna – sarà baciata dal bel tempo portato da un nuovo anticiclone africano che ha spazzato via le piogge delle ultime settimane: la situazione migliore (quasi ovviamente) si registra nel Sud e nelle Isole Maggiori che dovrebbero godere di temperature massime attorno ai 20 gradi; ma anche il Centro sarà illuminato da un caldo sole.
D’altra parte, le previsioni meteo ci parlano anche di una situazione leggermente più coperta per le aree costiere di Liguria e Toscana, con qualche nuvola a bassa quota che – fortunatamente – non dovrebbe portare con sé alcuna pioggia; mentre, pur soleggiata, è leggermente più critica la situazione nel Nord visto che in mattinata e in serata – sempre secondo le previsioni meteo, che potrebbero anche essere smentite nel corso delle prossime ore – si registreranno fitte nebbie e un elevato accumulo di smog.
Sole, pioggia e neve: cosa dicono le previsioni meteo per le prossime settimane e le osservazioni di Natale
Insomma, sono del tutto positive le previsioni meteo per queste ore dell’Immacolata, ma resta da capire fino a quando potremo godere di questo generalizzato bel tempo e quando – invece – sarà necessario tirare nuovamente fuori gli ombrelli: secondo gli esperti de ilMeteo.it, l’anticiclone africano dovrebbe far sentire i suoi effetti almeno per tutta la settimana corrente, fino all’arrivo di un nuovo vortice ciclonico che colpirà inizialmente l’area meridionale della penisola.
Dalla prossima settimana, insomma, secondo le previsioni meteo (che, ovviamente, per ora sono da considerare ancora largamente inattendibili) torneremo a fare i conti con qualche nuvola passeggera e potenzialmente temporalesca; mentre è dalla seconda metà del mese – forse proprio a ridosso del Natale – che qualche timido fiocco di neve potrebbe cadere sulle vie cittadine a ridosso delle catene montuose, soprattutto quelle alpine.