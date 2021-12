Previsioni meteo vigilia di Natale 2021/ Che tempo farà oggi, venerdì 24 dicembre?

PREVISIONI METEO VIGILIA DI NATALE 2021: IL TEMPO DI OGGI…

Previsioni meteo vigilia di Natale: che tempo farà oggi, venerdì 24 dicembre 2021? Un quesito che molti italiani si stanno ponendo in queste ore, curiosi di conoscere le evoluzioni meteorologiche che caratterizzeranno questa giornata carica di atmosfera natalizia, considerata ormai l’imminenza della festa più amata dell’anno. Peraltro, proprio questo giorno fa da preludio al fine settimana, visto che Natale cade quest’anno di sabato e Santo Stefano di domenica e, di conseguenza, c’è la volontà di comprendere quale tempo troveranno i nostri connazionali che si metteranno in viaggio verso le località alpine e appenniniche, ma non solo.

In questo approfondimento, servendoci delle previsioni fornite da 3B Meteo, vi anticipiamo quali condizioni troverete quest’oggi, vigilia di Natale, nelle varie zone del Belpaese. Partiamo dal Nord, dove le nubi sono in progressivo aumento, con piogge diffuse da Ovest verso Est entro sera. La neve, invece, imbiancherà le Alpi a partire dai 1400-1500 metri, ma le temperature faranno registrare un loro lieve rialzo, con le massime che si attesteranno tra i 6 e gli 11 gradi.

PREVISIONI METEO VIGILIA DI NATALE 2021: LA SITUAZIONE AL CENTRO E AL SUD OGGI, 24 DICEMBRE

Le previsioni meteo vigilia di Natale 2021 per il Centro e il Sud sono ancora una volta fornite da 3B Meteo e raccontano una situazione leggermente diversa rispetto a quella che si paleserà sulle località settentrionali. Al Centro, infatti, si paleseranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni tirreniche, con piogge tra Toscana e Lazio. Più asciutto con schiarite su aree adriatiche e Sardegna. Temperature in rialzo, con le massime tra 10 e 15 gradi.

Chiudiamo infine la panoramica meteorologica con un focus sul Mezzogiorno d’Italia: qualche addensamento si paleserà sicuramente sulle regioni del basso Tirreno, ma il cielo sarà in prevalenza soleggiato sul resto del territorio. Le temperature risulteranno essere stabili, con le massime che oscilleranno tra gli 11 e i 16 gradi.

