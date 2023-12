Previsioni meteo Vigilia di Natale 2023/ Niente freddo e neve: clima mite e temperature sopra la media

Quali sono le previsioni meteo per la giornata di oggi, 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale? La prima cosa da sapere è che, esclusi i monti, non avremo l’immagine romantica del Natale con la neve. Del resto sono anni che non nevica il 24 e il 25 dicembre in pianura, salvo eccezioni, di conseguenza ci avevamo fatto il callo. Secondo quanto riferito da Meteo.it, la settimana che si chiude oggi con la Vigilia di Natale si completerà con una condizione climatica sulla falsa riga degli ultimi giorni, quindi una stabilità prevalente con delle precipitazioni quasi nulle o scarse, e un clima decisamente mite, quasi più autunnale/primaverile che invernale.

Niente neve quindi e neanche freddo per le previsioni di Natale della Vigilia di Natale, ma una giornata soleggiata e senza grandi fenomeni atmosferici. Stando a quanto specificato ancora da Meteo.it, sulla nostra penisola preverrà una circolazione atmosferica improntata alla stabilità. Non ci saranno delle precipitazioni e le temperature, come accennato sopra, saranno superiori a quelle delle medie stagionali. Del resto basti pensare che in montagna negli ultimi giorni lo zero termico è salito alla quota eccezionale di ben 3.500 metri, e ciò fa chiaramente capire quale sia la condizione climatica prevalente in questi giorni in Italia.

PREVISIONI METEO VIGILIA DI NATALE 2023: AUTUNNO E INVERNO DA RECORD

Per questo lungo weekend di festa le previsioni meteo per la Vigilia e per Natale non si segnalano quindi grandi cambiamenti, con alta pressione, tempo asciutto e stabile, e nessuna nevicata o pioggia. Chi si aspettava quindi una giornata fredda, magari gelida, con delle belle nevicate ad imbiancare il paesaggio per un Natale perfetto dovrà quindi ricredersi e aspettare cosa avverrà nei prossimi giorni.

Non è ben chiaro se la tendenza delle previsioni meteo dalla Vigilia di Natale in poi cambierà con l’avvento del nuovo anno o se questo clima mite proseguirà per la restante parte del 2023, accompagnandoci così in maniera mite nel nuovo anno. Un autunno e inverno che si stanno quindi confermando piuttosto caldi, con le temperature che continuano a registrare livelli record e confermando come il 2023 sarà l’anno più caldo della storia.

