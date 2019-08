Previsioni meteo weekend 24-25 agosto/ Sole sulle coste, maltempo nell’entroterra

Le previsioni meteo per questo ultimo weekend “pieno” del mese di agosto (fra sette giorni la domenica coinciderà infatti con il primo settembre), raccontano una situazione di instabilità da nord a sud dell’Italia, come vi avevamo già anticipato negli scorsi giorni. Secondo quanto anticipato dagli esperti meteorologi, saranno possibili rovesci temporaleschi, alcuni anche violenti con carattere di grandine, soprattutto sui rilievi, quindi Alpi, Prealpi e Appennini, nonché nell’entroterra. Il tempo dovrebbe invece continuare ad essere soleggiato e caldo sulle coste, di conseguenza i vacanzieri che stanno vivendo i loro ultimi spiccioli di ferie estive, potranno godersi ancora per qualche ora il mare. Vediamo quindi nel dettaglio che tempo farà nella giornata di oggi, sabato 24 agosto. Al nord, previsti nuvole e addensamenti su tutti i rilievi, con rovesci e temporali sparsi, non violenti, probabili al mattino e al pomeriggio, con fenomeni in attenuazione in serata. Potrebbe piovere nelle zone montuose e collinari di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, anche se non sono da escludere rovesci anche in pianura.

PREVISIONI METEO WEEKEND 24-25 AGOSTO

Al centro e sulla Sardegna, situazione molto simile, con annuvolamenti e temporali possibili a mattino e pomeriggio (soprattutto in Toscana), con fenomeni che dovrebbero farsi più lievi in serata. Per quanto riguarda il sud, infine, il tempo sarà migliore rispetto agli altri due settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali sull’arco appenninico, e sull’entroterra della Sicilia, dal tardo mattino fino al primo pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, mentre le massime sono date in leggero aumento in Liguria, Pianura Padana, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. In generale si tratterà comunque di un caldo sopportabile e non asfissiante, visti i contenuti valori di umidità. Venti deboli e variabili mentre i mari saranno mossi in Liguria, Sardegna, nonché l’Adriatico e lo Ionio, ma in attenuazione con il corso delle ore.

