Previsioni meteo/ Weekend di maltempo: piogge e temporali da nord a sud

Quello iniziato oggi sarà un weekend all’insegna del maltempo stando alle ultime previsioni meteo. Gli esperti di 3BMeteo, in particolare, sottolineano una forte instabilità per la giornata di oggi, sabato 7 settembre, nonché per quella di domani, domenica 8. Partiamo quindi dal meteo di queste ore, a cominciare dal nord. L’instabilità inizierà a fare sentire i suoi effetti soprattutto nel pomeriggio, ed in particolare su Alpi e Prealpi centro-orientali, con piogge e temporali. Potrebbero verificarsi rovesci in serata anche sull’est della Lombardia, alto Veneto, Friuli, e la zona a estremo ponente della Liguria. Al centro, invece, fenomeni già al mattino su Toscana e Lazio, con piogge che sconfineranno anche sulle coste adriatiche nel pomeriggio. Al sud, infine, nubi in Sicilia e zone ioniche, con probabili piogge nel pomeriggio, che andranno ad interessare anche la Puglia in serata.

PREVISIONI METEO: WEEKEND DI MALTEMPO

Situazione molto simile per domani, domenica 8 settembre. Temporali anche violenti al nord, soprattutto su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante ed Emilia, salvo qualche schiarita al nordovest. Neve che potrebbe scendere dai 1800/2000 metri in su, mentre pioverà sulle Alpi Marittime. Al centro, piogge probabili già dal mattino sulla Toscana, tendenti ad esaurirsi nel pomeriggio; temporali anche sulle Marche ma in esaurimento in serata. Al sud, infine, probabili rovesci su Campania e alta Calabria, mentre altrove nubi sparse ma senza particolari fenomeni. Un maltempo dovuto, come annunciato in precedenza, all’ingresso nel Belpaese di una perturbazione giunta dalla Francia che ha portato correnti fresche e un conseguente abbassamento delle temperature significativo. Un inizio di settembre che si conferma quindi quasi autunnale, visto che l’afa e le temperature perennemente sopra i trenta gradi che fino a pochi giorni fa facevano boccheggiare l’Italia, sembrerebbero essere già un lontano ricordo. Estate già finita? Difficile dirlo ma in questi giorni la tendenza va in una direzione completamente opposta.

