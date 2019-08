Previsioni traffico Autostrade, weekend bollino nero/ Esodo agosto e sciopero caselli

Sarà un weekend lungo e di “passione” su tutte le Autostrade italiane per via del primo vero maxi esodo d’agosto, con il traffico da bollino nero su quasi tutti gli snodi “centrali” acuito dallo sciopero dei caselli autostradali che renderà il tutto ancora più “pesante” per i milioni di vacanzieri che si sposeranno verso i lidi preferiti tra oggi e lunedì. Tra il 3 e il 4 agosto partiranno infatti, secondo le previsioni, la maggiorparte degli italiani verso le ferie estive e dovranno stare molto attentati tanto agli ingorghi da bollino nero quanto appunto allo sciopero (previsto tra domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto): sul fronte delle previsioni della Polizia Stradale in collaborazione con l’Anas, il momento peggiore è previsto nella mattina di oggi 3 agosto con bollino nero (traffico con molte code quasi ovunque, ndr), mentre nel pomeriggio il caos si attenuta con bollino rosso in tutta Italia. Il calendario del divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate è stato in vigore dalle 16 alle 22 di ieri, ma riparte dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica 4 agosto. Autostrade per l’Italia e il Mit hanno congiurato la presenza di forti lavori in corso proprio per evitare di incrementare il disagio per gli automobilisti che già dovranno sottostare a code semi-infinite per raggiungere le mete principali: dall’A1 all’A14, passando per A7, A5, A8 e A9 saranno gli snodi da tenere maggiormente sotto controllo, oltre a tutte le Autostrade che portano verso le mete del Sud Italia.

AUTOSTRADE, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI

Come già evidenziato, lo sciopero dei casellanti presso i varchi delle Autostrade non farà che aumentare il senso di disagio per il già “sfrenato” traffico da esodo estivo per eccellenza: il pagamento in contanti sarà praticamente impossibile, canalizzando dunque tutto il traffico sui caselli di Telepass e carte prepagate/bancomat (con evidente conseguente rischio ingorgo presso i punti nevralgici più sensibili). A differenza di quanto si possa ritenere, lo sciopero dei caselli non significa assolutamente non pagamento per gli automobilisti bensì maggiori code per la canalizzazione nei varchi automatizzati: lo sciopero “a singhiozzo” avrà perciò questi orari da tenere a mente prima di partire per il vostro viaggio, dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Ulteriore spauracchio per i vacanzieri: la giornata di domenica è prevista a bollino rosso anche per le temperature che torneranno sopra i trenta gradi. Attenzione da porre anche per i tutor, il sistema intelligente di controllo velocità su larga parte dell’area autostradale: aumentate le tratte coperte, divenute 46 all’inizio di questa estate

BOLLETTINO TRAFFICO AGOSTO: I GIORNI DA BOLLINO NERO/ROSSO

Bollino rosso e nero nelle prossime ore saranno termini alquanto “cercati” nelle vostre ricerche web visto il grado di traffico che si preannuncia per il primo esodo estivo d’agosto: attenzione, non sarà però l’unico fine settimana “proibitivo” per i viaggi in Autostrada. Venerdì 9 agosto prossimo per tutta la giornata sarà bollino rosso, come evidenziato dal calendario-bollettino della Polizia Stradale: sabato 10 agosto è invece bollino nero in ogni parte d’Italia (rosso nel pomeriggio-sera), mentre per quanto riguarda domenica 11 agosto sarà bollino rosso per tutta la giornata. Si segnalano poi bollino giallo per il 15 agosto, Festa di Ferragosto, visto proprio la consueta gita fuori porta per il Giorno dell’Assunta mentre da sabato 17 a domenica 18 agosto iniziano i primi rientri. Sul fronte info in diretta per le condizioni del traffico, oltre agli aggiornamenti sul nostro quotidiano, questi i link utili da tenere sempre sotto mano prima e durante le partenze: Facebook.com/stradeanas e account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas tramite l’hashtag #esodoestivo2019. Info sul traffico inoltre disponibili anche sui seguenti canali: – VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; – APP ‘VAI’ di Anas, scaricabile gratuitamente in ‘App store’ e in ‘Play store’; – CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture.



