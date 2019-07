Previsioni traffico weekend 27-28 luglio/ Bollettino Autostrade: giorni bollino nero

Non è ancora bollino nero, ma sarà cerchiato di rosso il weekend che si avvicina per il traffico nelle autostrade: si tratta del primo vero grande esodo d’estate, con la fine mese che si fa prossima e gli italiani che finalmente fanno le valigie e migrano verso le mete di vacanza. Al netto del meteo che non sarà perfetto – e che dunque toglierà dalle strade i vacanzieri “da weekend” (previsti temporali un po’ in tutta Italia, nonostante il caldo atroce di questi giorni) – le previsioni per il traffico di oggi, domani 27 e domenica 28 luglio vedono un bel bollino rosso nel bollettino emesso da Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale: «L’ultimo fine settimana di luglio sarà contraddistinto dal bollino rosso, attenzione quindi a sabato 27 luglio» si legge nel lungo comunicato emesso negli scorsi giorni. Dal pomeriggio di oggi il bollino è rosso e rimarrà così anche per sabato e domenica: il traffico critico si avrà anche lunedì 29, dove è indicato un bollino giallo per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, è imposto il divieto di circolazione per camion superiori a 7,5 tonnellate dalle 8 alle 22 di sabato 27 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 28 luglio.

BOLLETTINO ESODO: I GIORNI DA BOLLINO NERO

Attenzione da porre anche per i tutor, il sistema intelligente di controllo velocità su larga parte dell’area autostradale: aumentate le tratte coperte, divenute 46 all’inizio di questa estate. Maggiori problematiche per il traffico si avranno nelle tratte più frequentate – A4, A1, A14, A7 – ma con espansione della criticità anche sulle autostrade del Sud Italia, con l’esodo verso la Campania, la Calabria e la Puglia da tenere sott’occhio. Per quanto riguarda il bollettino esodo dell’estate 2019, i giorni da bollino nero evidenziati dalla Polizia Stradale sono sabato 3 agosto e sabato 10 agosto, tanto per le partenze quanto per i rientri verso le grandi città (Milano, Roma, Firenze, Napoli e Torino). Al fine di diminuire le code e gli ingorghi tipici da esodo, il Ministero dell’Interno, quello dei Trasporti assieme all’Anas hanno deciso di rimuovere tutti i cantieri possibili: come riportato dal Quotidiano.net, «Resteranno, in via principale, 17 cantieri inamovibili sulle Autostrade e 10 cantieri sui Raccordi Autostradali, impegnati in interventi di potenziamento e messa in sicurezza della rete». Sul fronte info in diretta per le condizioni del traffico, questi i link utili da tenere sempre sotto mano prima e durante le partenze: Facebook.com/stradeanas e account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas tramite l’hashtag #esodoestivo2019. Info sul traffico inoltre disponibili anche sui seguenti canali: – VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; – APP ‘VAI’ di Anas, scaricabile gratuitamente in ‘App store’ e in ‘Play store’; – CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture.

