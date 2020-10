PREZIOSI SPARA A ZERO SU DE LAURENTIIS/ “ASL sollecitata dal Napoli? Può essere…”

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, spara a zero sul collega Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei Grifoni polemizza su quanto accaduto relativamente alla mancata disputa di Juventus-Napoli. Il Genoa, che ha avuto oltre 20 positivi al coronavirus responsabile del Covid-19 tra staff e squadra, aveva giocato la sua ultima partita contro i partenopei, che dai tamponi avevano visto risultare contagiati due calciatori, Zielinski ed Elmas. La Asl ha bloccato il Napoli, invece secondo il protocollo FIGC si sarebbe dovuto giocare. E secondo Preziosi il comportamento del club campano in questa circostanza non è stato del tutto trasparente, come da lui stesso spiegato nel corso della trasmissione televisiva Tiki-Taka: “Tutti hanno capito che forse l’Asl è stata sollecitata, può essere un segreto di Pulcinella. Ma quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla… ciò he è successo al Napoli fa capire che nonostante un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è un ente superiore che si chiama Asl che può decidere per i club. Chi ha ragione tra Agnelli e De Laurentiis? Io sono per giocare le gare in condizioni normali, e mi pare che quella del Napoli lo fosse…“.

PREZIOSI: CAMPIONATO FALSATO? DI SICURO ANOMALO

Proprio sul Genoa si erano scatenate polemiche riguardo l’opportunità di andare a giocare la partita a Napoli. La grande maggioranza della squadra non era ancora risultata positiva, ma qualche giocatore accusava già dei sintomi e in molti ritengono poco lucida la gestione del caso da parte del club rossoblu. Preziosi spiega: “Col senno di poi si è capito il motivo, ma i tamponi avevano dato esito negativo. Solo dopo qualche giorno sono arrivati i sintomi relativi al Covid. Isolamento più rigido? Non possiamo tenere i calciatori come polli in una batteria, non possiamo tenerli rinchiusi e poi aprire la porta e dirgli di giocare. Sono persone e non possiamo limitare la loro libertà. Definire il campionato di Serie A falsato dopo sole tre giornate mi pare esagerato, potrebbe essere falsato se non ci fossero regole chiare. Di sicuro è anomalo e può correre il rischio di essere falsato“, ha concluso Preziosi, che ha ribadito la necessità di fissare regole chiare per tutti i club per riuscire a portare a termine la stagione.



