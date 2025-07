Secondo il rapporto periodico di Immobiliare, i prezzi degli affitti nel 1° trimestre di quest’anno sono saliti e in alcuni casi hanno superato il “doppio” rispetto al costo della vendita. Da un rapido confronto si evince che per una locazione si parla in media di 14,3€ al metro quadro, mentre per compravendita 2.110€ al a metro quadrato.

Rimborso spese per trasferta/ All'estero vanno bene i contanti: le regole

Dal rapporto di Immobiliare Insight, a differenza di un periodo storico in cui l’interesse per gli affitti cresceva, questo improvviso ed enorme rincaro, sta facendo scendere la domanda. Sembrerebbe che rispetto all’inizio dell’anno oggi le richieste per una locazione abbiano registrato un -9%, mentre ancor peggio nei grandi centri (-21%).

Adempimento collaborativo/ Un regime alternativo e accessibile: i vantaggi

I prezzi degli affitti sono aumentati spaventosamente

Mentre i prezzi degli affitti aumentano e la domanda per averli scende, i marketplace – come Immobiliare.it. – registrano un aumento di annunci, rispettivamente più del 23,4% in città grandi e 9,4% nelle “piccole”.

Lo stesso aumento sui portali è stato appurato con gli acquisti, ma stavolta la domanda è crescente, il cui interesse registra un tasso del +14%.

Il trend per chi vuol comprare una casa ha valori simili su tutto il territorio nazionale, pur non mancando chiaramente un divario tra le varie Regioni. Ad esempio, al Centro, Nord Est e Nord Ovest, l’interesse è cresciuto del +2,5%, mentre nelle Isole e al Sud Italia la crescita è stata rispettivamente +0,6% e +0,7%.

Frode IVA/ Per la Corte può esser colpevole anche l'acquirente: come?

A proposito di “crescite”, i prezzi rappresentano un’altra evidenza su cui porre attenzione. Ad esempio al Centro un immobile potrebbe costare anche fino a 2.364€ per metro quadrato, poco più del Nord Ovest la cui media è rimasta a 2.308€ per metro quadrato.

Le rate d’affitto per ogni Regione

Approfondendo quali sono le Regioni più care (almeno in termini di canone d’affitto), sul podio c’è la Valle D’Aosta, il cui prezzo è di 20€ circa per metro quadrato, mentre segue la Lombardia con una stima di 19€ per mq (ad accezione di Milano che si conferma la metropoli più cara con rate da 22,5€ per metro quadrato).

La Regione meno cara dove un affitto costa relativamente “poco”, è la Basilicata, con i suoi 7,5€ per mq. Quanto a Roma, la Capitale del nostro Bel Paese ha registrato una media di 18,1€ al metro quadrato.