Prezzi alimentari ancora in aumento/ A marzo +10,9% rispetto al 2021: è allarme

I prezzi alimentari in Italia sono ancora in aumento: la corsa non accenna ad un freno. Le rilevazioni sui prezzi pagati alla suddetta industria dalla grande distribuzione organizzata, come riportato da Ansa, mostrano un aumento del +2,1% a marzo per la media dei 46 prodotti alimentari maggiormente consumati, con una crescita che si porta al +10,9% rispetto a marzo 2021. L’indagine in merito, condotta da Unioncamere in collaborazione con BMTI e REF Ricerche, non preannuncia dei miglioramenti a breve termine. Anzi.

È prevista, infatti, in base alle stime, una ulteriore intensificazione dell’inflazione nel bimestre aprile-maggio, quando ci si aspettano aumenti per la media dei 46 prodotti alimentari del +3,5% rispetto al bimestre precedente. La crescita dei prezzi alimentari su base annua potrebbe aumentare sino al +12,7%. Una previsione drammatica, soprattutto per le famiglie che fin da ora si trovano in difficoltà. “In uno scenario che già presentava tensioni a causa di molteplici fattori (energetici, climatici e sanitari), lo scoppio della guerra in Ucraina ha ulteriormente spinto al rialzo i prezzi dei prodotti alimentari. Una corsa che non accenna a rallentare, a svantaggio dei costi pagati dalle imprese e dei bilanci delle famiglie”. A dirlo è stato Andrea Prete, presidente Unioncamere.

Prezzi alimentari ancora in aumento: quali cibi risentono maggiormente del fenomeno

I prodotti che risentono in modo più rilevante dell’aumento dei prezzi alimentari, secondo quanto riportato dal portale Borsaitaliana, sono il pollo fresco (+4,3%), in virtù della diminuzione dell’offerta causata nei mesi scorsi dall’influenza aviaria e dall’aumento dei costi dei mangimi, e il burro (+3,8%), condizionato dalla riduzione delle disponibilità a livello continentale. Non sono, però, soltanto questi. Anche i costi di cereali e derivati, infatti, sono profondamente condizionati. Pasta di semola +3,7%, riso +3,7%, biscotti +3,6%, pane +3,4%, ad esempio. Le sensazioni per il futuro non sono favorevoli. L’inflazione nei prossimi mesi, infatti, potrebbe ancora innalzarsi per diversi cibi presenti nei supermercati italiani.

