Prezzi benzina e gasolio/ Cala il costo del carbuarante in Italia

l’impennata dei giorni scorsi che costrinse il governo Draghi a introdurre importanti misure nel “Decreto Ucraina”, si assiste ad una flebile discesa dei prezzi, ma da cosa è dovuta? Calano le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e il Brent, questa mattina a $103. Doposcorsi che costrinse il governo Draghi a introdurre importanti misure nel “Decreto Ucraina”, si assiste ad una flebile discesa dei prezzi, ma da cosa è dovuta?

Prezzi benzina e gasolio: l’Opec annuncia di aumentare la produzione quotidiana di petrolio

La Tamoil ha ridotto di €0,06 al litro i prezzi consigliati per benzina e gasolio. In calo anche IP che scende di €0,02 al litro sulla benzina è un centesimo sul gasolio. A cosa si deve tutto questo? Già ieri l’Opec, organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha reso noto che verrà aumentata la produzione mensile totale dei barili al giorno portandoli a 432 mila, il che implicherebbe naturalmente un incremento dell’ offerta in relazione alla domanda.

Prezzi benzina e gasolio: la media dei prezzi secondo Staffetta quotidiana

Quindi la buona notizia che gli italiani stavano aspettando oggi e finalmente arrivata, i prezzi ai distributori sono finalmente calati sebbene di poco. La speranza dunque è che sia l’inizio di un trend al ribasso. Del resto le medie dei prezzi praticati dai gestori, secondo l’osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo economico elaborati da Staffetta quotidiana e rilevati alle 8 del 31 marzo su 15000 impianti sono benzina self service 1,822 euro al litro diesel a 1,800 €20 al litro benzina servito 1,950 €2 litro diesel 1,954 euro litro GPL servito 0,852 euro l, metano servito a 2,201 euro kg, gnl a 2,140 €5 al kg.

I prezzi sulle autostrade sono benzina self service 1,893 euro l gasolio 1,891 euro litro GPL 0,920 €2 litro metano 2,660 kg gnl 2,109 kg.

